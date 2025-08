Una española que vive en Estados Unidos tiene que llamar a la ambulancia por una emergencia y cuenta lo que ha tenido que pagar: “Qué bendición el sueño americano”

Una española que vive en Estados Unidos tiene que llamar a la ambulancia por una emergencia y cuenta lo que ha tenido que pagar (@_tainad)

Todo el mundo habrá escuchado alguna vez la expresión del “sueño americano”. No queda muy claro a qué se venía a referir, pero por épocas, esta expresión ha sido una referencia - para los migrantes, mayoritariamente europeos en los siglos XIX y XX, que viajaban a Norteamérica - a la libertad en democracia, al capitalismo como doctrina económica asociada (supuestamente) a la “libertad” y a la oportunidad de mejora de la situación propia, a la posibilidad del movimiento vertical (ascendente) dentro de una sociedad y al valor real del esfuerzo y la determinación en una - supuesta - meritocracia “real”.

El “sueño americano”, o pagar 800 euros por una ambulancia

Podía ser un “sueño”, eso de ir a “hacer las américas”, pero a estas alturas queda bastante claro que solo lo era para algunos. Porque para que unos se beneficiasen del proceso colonial, del desarrollo de industria y del establecimiento de una sociedad heredera de la europea en un continente que ya estaba habitado por una variedad de civilizaciones desarrolladas, otros (como esos habitantes nativos o las personas que eran capturadas y desplazadas forzosamente para ser esclavizadas) debían verse perjudicados. El “sueño americano” nunca fue, en realidad, un sueño; y cada vez son más las personas que ven la ironía en esta expresión. Como Cristina Fernández, una creadora de contenido española “de sangre latina” que vive en Miami.

Noticias del día 01 de agosto de 2025

En una publicación reciente en su perfil de TikTok (@_tainad), en el que cuenta con más de doce mil seguidores, Cristina ironiza sobre el sueño americano a través de una - dolorosa - anécdota que seguramente le dejó la cuenta temblando. “En el capítulo de hoy de ‘Viviendo el sueño americano’... ¿Qué traemos hoy? Una factura del Miami Dade First". Según cuenta, “hace dos semanas aproximadamente estuve en el hospital. Una urgencia médica. Recalco lo de urgencia porque tuve que recurrir a la ambulancia”, y quien sepa algo sobre cómo funciona el sistema de salud estadounidense sabe que esto nunca puede ser bueno. Claro, seguramente hay más probabilidades de sobrevivir la urgencia en cuestión si uno puede ser atendido en el trayecto, pero no queda claro si sale más rentable arriesgarse un poco y subirse a un taxi. Por motivos que, con la anécdota de Cristina, quedan bastante claros: “Me acaban de mandar la factura”, se lamenta.

“Procedo a desglosar. Emergencia de ambulancia: 800 dólares”. Unos 700 euros por necesitar una ambulancia. Ideal. “Millas”, continúa Cristina, “Quince dólares la milla. Es decir, la distancia que tuvo que recorrer la ambulancia desde donde me tuvieron que recoger hasta el hospital. 15 dólares la milla, 4,8 kilómetros - tres millas en total -, cuarenta y cinco dólares”, unos cuarenta euros por menos de 5 kilómetros. “Monitorización cardíaca”, continúa, y explica: “Era una emergencia, no sabían si me estaba dando un chute en el corazón: 25 dólares”, unos 21 euros. “Suplementos terapéuticos - porque me tuvieron que inyectar medicamentos -, 25 dólares”. En total, 4,8 kilómetros de ambulancia se tradujeron en una factura de 895 dólares estadounidenses, unos 784 euros. Y todo ello, solamente de la ambulancia, como recuerda, lamentándose, Cristina: “No quiero saber cuando me llegue la factura del hospital”. “Qué bendición el sueño americano”, ironiza en la descripción del video.