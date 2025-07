Isa Pantoja y Asraf Beno vuelven a la televisión tras convertirse en padres: su nuevo proyecto juntos

Isa Pantoja y Asraf, en una fotografía promocional de 'DecoMasters'. (RTVE)

El proceso de adaptación a la paternidad y a una nueva rutina no ha frenado los planes de Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes, tras la reciente llegada de su hijo Cairo el pasado 22 de junio, ya se preparan para asumir un nuevo reto televisivo.

Según ha desvelado RTVE este martes, el matrimonio integrará el elenco de DecoMasters, un concurso donde celebridades muestran sus habilidades para el diseño y la decoración en pareja, al mismo tiempo que compiten en la rehabilitación de distintos espacios.

La próxima edición de DecoMasters contará con un total de diez dúos conformados por figuras del espectáculo y del entretenimiento. Ya se conocen cinco de ellos: además de Isa Pantoja y Asraf, estarán en el concurso Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera, Lucía Bosé junto a su hija Palito Dominguín, además de los hermanos Gemeliers. La producción corre a cargo de Shine Iberia (Banijay Group) en alianza con la propia radiotelevisión pública. El formato plantea para los concursantes el desafío de rediseñar desde viviendas privadas hasta establecimientos comerciales, enfrentándose entre sí para demostrar su estilo y creatividad.

Parte del casting de 'DecoMasters'. (RTVE)

El regreso de Isa Pantoja a la televisión ocurre justo después de su reciente maternidad, marcando su primer proyecto profesional tras dar a luz a Cairo. Con 29 años, la joven había participado anteriormente como colaboradora en La familia de la tele hasta su desaparición de la programación vespertina de La 1. Además, en marzo de este año, abandonó sorpresivamente Mediaset, grupo con el que había tenido una prolongada relación laboral, para sumarse al plantel de la televisión pública.

Isa y Asraf retoman sus rutinas

El reciente parto ha supuesto importantes cambios personales para Isa Pantoja, quien ha compartido en sus redes sociales y en declaraciones a diferentes medios los desafíos enfrentados durante el posparto, incluyendo una etapa depresiva a la que ha hecho frente con ayuda profesional. “Estoy de ánimo mucho mejor porque estoy yendo a la psicóloga. El sol siempre sale”, declaró, subrayando el valor de la terapia en sus avances anímicos recientes.

Además, Isa Pantoja reveló que, después de la llegada de Cairo, ha experimentado dificultades con la ropa debido a los cambios físicos del embarazo y el posparto. Así lo explicaba: “No me sirve la ropa de embarazada ni tampoco la de antes porque me queda muy estrecha. ¿Qué decir? Los últimos kilos son los que más me están costando quitarme”, detalló, dejando constancia de cómo transita el proceso hacia el restablecimiento físico.

En esta etapa de adaptación, la pareja ha afrontado nuevos desafíos asociados a la crianza, como la llamada “crisis del lactante”. Desde su perfil oficial de Instagram, Isa Pantoja informó que el pequeño Cairo manifestaba una mayor demanda durante las tomas. “Cuando pensábamos que salíamos de los cólicos que bueno, va a mejor, pues ha llegado una nueva cosa y es la crisis del lactante. El bebé parece que no tiene suficiente cuando toma el pecho o el biberón”, expuso, reflejando uno de los retos comunes en la primera infancia.

Frente a este panorama, Isa Pantoja ha apostado por la actividad física como herramienta de bienestar, siempre respetando el periodo de recuperación tras una cesárea. “Pues oficialmente empiezo poco a poco a hacer deporte (andar y algunos ejercicios), aunque mi cuerpo ha sufrido cambios”, ha compartido en su perfil de Instagram, demostrando voluntad de reincorporarse a su rutina deportiva.

El ejercicio físico también ha cobrado importancia para Asraf Beno, quien tras estrenarse como padre ha encontrado tiempo para retomar la bicicleta, según ha revelado en sus redes sociales. Aunque reconoce que el nacimiento de Cairo exige su dedicación, el modelo procura equilibrar su atención a la familia con su propia forma de mantenerse activo.