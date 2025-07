El hijo de un histórico futbolista explica por qué un jugador que ha nacido el primer trimestre del año tiene el doble de opciones de triunfar

Paulo Futre Jr. (Youtube/ConPdePodcast)

¿Influye la fecha de nacimiento en las posibilidades de llegar a ser futbolista profesional? Según las declaraciones de Paulo Futre Jr., hijo del exjugador portugués Paulo Futre, la respuesta es un rotundo sí. En una entrevista en el pódcast ConPdePodcast, el joven analista deportivo denunció cómo el fenómeno conocido como “edad relativa” afecta directamente al desarrollo de muchos talentos en el fútbol base. “Estadísticamente, hay el doble de opciones de llegar a ser jugador profesional naciendo en el primer trimestre del año frente al último”, afirmó.

Este sesgo cronológico, que ha sido objeto de diversos estudios científicos en el ámbito deportivo y educativo, se debe a que los jugadores nacidos entre enero y marzo compiten en categorías donde, aunque están agrupados por año natural, pueden sacar hasta casi un año completo de diferencia a sus compañeros nacidos en noviembre o diciembre. En edades tempranas, esa diferencia supone un enorme salto en madurez física, velocidad, fuerza y hasta comprensión táctica del juego.

La formación premia a los más desarrollados

Paulo Futre Jr. explicó que esta brecha inicia en la etapa de formación, donde los entrenadores suelen tener incentivos claros para ganar partidos: “Como es normal, ponen a los jugadores que son más altos, rápidos, fuertes y listos. Y claro, en edades como prebenjamín o infantil (de 6 a 15 años), esa diferencia se nota mucho”, dice el hijo del exfutbolista refiriéndose a que los nacidos en el primer trimestre se desarrollan antes que sus compañeros a edades tempranas.

Niños jugando al fútbol (Europa Press/ Lilly)

Los jugadores nacidos a comienzos de año tienden a ser seleccionados con mayor frecuencia, juegan más minutos y reciben más elogios y confianza por parte de sus familias, lo que refuerza el ciclo de motivación y progreso. En cambio, quienes nacen a finales de año, pese a tener talento, muchas veces quedan en segundo plano por una simple cuestión de desarrollo madurativo.

“Eso genera un círculo vicioso”, continuó Futre. “Como tú juegas más, tu entorno te apoya más, se apuesta más por ti… y la brecha se ensancha”. El problema no es menor: muchos jóvenes con condiciones para destacar terminan abandonando el fútbol por no sentirse valorados o por no encontrar espacio en equipos competitivos. El sesgo de selección acaba alimentando una desigualdad de oportunidades que tiene consecuencias reales a largo plazo.

El caso del Real Madrid: los datos hablan

Para ilustrar este fenómeno, Futre puso como ejemplo a uno de los equipos más potentes del mundo: la actual plantilla del Real Madrid. “De los 25 jugadores, hay 10 nacidos en el primer trimestre del año y solo dos en el último: Mbappé y Camavinga”, señaló. Esta desproporción, según explicó, no es casualidad, sino reflejo de una tendencia generalizada en el fútbol de élite. Es una muestra clara de cómo funciona el sistema desde la base. Los jugadores nacidos a principios de año tienen más oportunidades, más minutos, más visibilidad y, por tanto, más probabilidades de llegar lejos.

La excepción de Mbappé y Camavinga, ambos nacidos en diciembre, se debe (según Futre) a sus condiciones físicas y futbolísticas extraordinarias. “Son talentos excepcionales, con una capacidad física y técnica tan superior que han podido sobresalir incluso con la desventaja de la edad relativa. Pero no es lo habitual”, matizó. De hecho, para la mayoría de los jugadores jóvenes, no contar con esa ventaja inicial puede suponer quedarse atrás, no por falta de calidad, sino por una simple cuestión de tiempo y desarrollo.