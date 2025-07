Álvaro Muñoz Escassi revela todos los detalles de su ruptura con Sheila Casas: “Tuvimos una discusión”

Álvaro Muñoz Escassi en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas ha sido la inesperada ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, con quien empezó un romance tras su ruptura con María José Suárez. Todo parecía ir viento en popa y, prueba de ello, fue su romántico reencuentro en el plató de Supervivientes, después de que el jinete estuviera más de cien días en Honduras.

Sin embargo, su relación no llegó a buen puerto y, días después, los dos sacaron a la luz a través de sus redes sociales que habían decidido continuar sus vidas por separado. Hasta ahora, solo ellos conocían con exactitud los motivos que propiciaron su separación. No obstante, el sevillano ha roto su silencio y se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para sacar a la luz todos los detalles del final de su historia de amor con la hermana de Mario Casas.

Lo primero que ha dejado claro el que fuera concursante de Masterchef Celebrity es que su paso por las islas de Cayos Cochinos pasó factura a su noviazgo. “Llevábamos tres meses y medio sin vernos y es como más fácil aprovechar ese momento. Yo creo que voy aprendiendo un poquito de todos los errores que voy cometiendo a lo largo de mi vida, que yo he cometido errores por todo el mundo”, ha afirmado en el formato presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, agregado que “ambos tenían sus diferencias”.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas (Europa Press)

“El verano no nos pintaba para estar bien”

De acuerdo con el testimonio de Escassi, la decisión de continuar sus caminos por separado fue tomada por los dos. "Decidimos, de verdad que lo decidimos los dos, aunque tengo que decir que todo el mundo sabe que en las relaciones siempre hay uno que está más enamorado del otro, que en este caso soy yo, vale, el que está más enamorado", ha continuado diciendo, poco antes de traer al presente el día que pasó todo.

“Te doy mi palabra, con sinceridad, que fue un día que nos enfadamos. Los dos dijimos cosas y luego ejecutamos y yo creo que nos ha faltado ganas de querer estar, de luchar un poquito porque no ha pasado nada entre nosotros”, ha continuado diciendo. “Hay una pelea, una discusión por temas en los que no estamos de acuerdo, que tampoco voy a contar”, ha manifestado, sin entrar en más detalles.

Álvaro Muñoz Escassi en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Y al final sabes lo que nos pasa, que estamos muy bien juntos, pero hay muchas cosas... Yo tengo un trabajo bastante complicado, ella tiene también su trabajo porque ella al final es abogada, es la representante de su hermano, tiene su familia. Entonces, quieras o no, el verano no nos pintaba para estar muy bien”, ha expresado.

"Dijimos, vamos a darnos un tiempo, y como luego pasaron dos o tres días y ninguno de los dos pusimos ganas, lo decidimos. No pasó nada más“, ha asegurado, agregando que, para él, Sheila es su prototipo de mujer. ”Me encanta Sheila, no ha sido el momento. Lo hemos hecho bien, no ha habido terceras personas, como dicen ahí en la fiesta. En la fiesta saludamos a todo el mundo, hicimos la ruta y luego nos fuimos", ha zanjado.