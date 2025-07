La Audiencia de Granada imputa a Juana Rivas por la presunta sustracción de su hijo Daniel

Juana Rivas en la entrega de su hijo menor Daniel en Granada (Europa Press)

La Audiencia Provincial de Granada ha decidido este jueves iniciar un procedimiento penal contra Juana Rivas por la presunta sustracción de su hijo Daniel durante los últimos siete meses. Rivas queda así formalmente imputada y deberá responder ante la Justicia por estos hechos.

Según informa El Mundo, el tribunal ha emitido un contundente auto en el que respalda los argumentos de la corte civil italiana, que sostiene que “Rivas sacó al niño arbitrariamente de su vida en Cerdeña sin importarle el impacto psicológico sobre él”. El tribunal español añade que la madre ha mantenido “una conducta tendente a alterar el régimen de custodia, reteniéndolo en su compañía con incumplimiento de lo ordenado por la autoridad italiana”, siendo plenamente consciente de su obligación de devolver al menor.

De acuerdo con la Audiencia Provincial, Rivas habría “provocado el dictado de una resolución judicial cautelar” emitida por un juzgado “que se encontraba en funciones de guardia” el pasado 7 de enero, logrando así una situación que se volvió “ilícita” el 18 de febrero, cuando la justicia italiana ordenó el regreso del menor a Cerdeña.

Este procedimiento responde a la denuncia presentada por Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri, padre del menor. En el mismo auto, el tribunal critica duramente a la jueza que el 7 de enero permitió a Rivas quedarse con el niño, calificando su decisión de “precipitada”. Además, cuestiona la veracidad de la declaración que esta magistrada consideró fiable, en la que Daniel habría afirmado de forma “seria y convincente” querer quedarse con su madre, declaración que también respaldó la ministra Sira Rego.

El tribunal pone en duda esa versión, recordando que apenas un mes antes, el 6 de diciembre, el menor había manifestado ante un juez en Cagliari su deseo de vivir con su padre en Cerdeña. Además, se mencionan dos sentencias previas que advertían sobre las “manipulaciones” de Rivas para “destruir el vínculo padre/hijo”.

La Audiencia subraya que a partir del 18 de febrero, Rivas ya tenía conocimiento de que debía devolver al niño, pero decidió no hacerlo, lo que justifica la apertura de una causa penal por sustracción.

Cabe recordar que Juana Rivas ya fue condenada por sustracción de menores en los años 2016 y 2017, a una pena de dos años y medio de prisión, que fue indultada por el Gobierno con la condición de no reincidir durante un periodo de cuatro años. Al no haberse cumplido aún ese plazo, el indulto podría ser revocado.

El auto judicial destaca la “gravedad de la conducta” de Rivas, así como su “deliberada voluntad de incumplir” resoluciones judiciales. También recoge fragmentos de la sentencia civil italiana del 18 de febrero, de un tono particularmente crítico. En ella se señala que “los malos tratos de los que afirma haber sido víctima [Rivas], y las situaciones intolerables y peligrosas para el menor que denuncia, parecen ser el resultado de su voluntad de oscurecer la figura paterna frente a sus hijos y de asegurar su posesión exclusiva sobre ellos”.

La sentencia italiana prosigue: “Rivas persiste activamente en el empleo de sus hijos en el marco del conflicto con Arcuri, demostrando no sólo que no quiere encontrar ningún punto de acuerdo que haga posible una mínima repartición de la paternidad, sino, sobre todo, que no tiene ninguna consideración y respeto por las necesidades, sentimientos y deseos de Daniel, quien, por otra parte, como ha señalado Arcuri durante el procedimiento, también ha sido sobreexpuesto en los medios de comunicación sin ninguna justificación, igual que su hermano”.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha acordado este martes aplazar hasta el viernes la entrega del hijo menor de edad de Juana Rivas, la madre de Maracena que fue condenada a dos años y medio después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos vástagos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia y tenía previsto reunirse en el punto de encuentro familiar del centro de la capital granadina (Fuente: Europa Press).

Incluso llega a calificar las actitudes de Rivas como “patológicas”, subrayando que “Rivas, a pesar de que Daniel siempre ha vivido en Carloforte y tiene aquí su casa, sus compañeros de colegio y sus jóvenes amigos, por segunda vez lo saca arbitrariamente del contexto de vida que había vivido hasta ese momento, sin importarle el impacto psicológico sobre el propio menor”.

Finalmente, y en cumplimiento de la sentencia civil italiana, se ha ordenado que el menor sea entregado a su padre este viernes, después de que el intento previo del pasado martes se frustrara debido a la actitud obstruccionista de su hermano, Gabriel.