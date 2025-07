Obituario político de Noelia Nuñez, la “friki de Harry Potter” que hizo magia con su currículo tras ingresar 494.000 euros en sueldos públicos desde los 23 años

Noelia Nuñez, en su despacho en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Noelia Nuñez asegura que es “una friki de Harry Potter”. Le gusta tanto el mago más famoso que la política popular fue capaz de hacer magia con su currículo. Hasta que la pilló el ministro Óscar Puente. “Recalco que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte”, señaló este martes por la noche en las redes sociales. Y es que Noelia Nuñez, diputada en el Congreso, Vicesecretaria Nacional del PP y portavoz en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, no es abogada, ni politóloga, ni filóloga. No tiene ninguna titulación universitaria. Una mentira o un descuido que le ha costado su carrera. Este miércoles dimitió de todos sus cargos orgánicos e institucionales porque “la responsabilidad es la esencia de la libertad. Y yo asumo la mía”.

Quizás si hubiera sido más responsable antes se hubiera dado cuenta de que en su perfil del Congreso pone que tiene un “doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública”. No es cierto. Y que en la web de la universidad privada Francisco Marroquín (creada en Guatemala, pero con sede en Madrid), donde ha ejercido como profesora de Ciencias Políticas, ponía que tenía también una “licenciatura” en Derecho por la Universidad Central de Missouri. Doble error. La universidad fue la Complutense y la licenciatura todavía no está terminada. También que “obtuvo el título de Filología Inglesa”. Otro fallo. Tampoco lo tiene. Este perfil ya no se puede consultar porque este centro privado ya lo ha quitado.

El escándalo ha sido mayúsculo. Con el PSOE pidiendo su dimisión y algunas voces dentro del PP muy molestos con este asunto porque “hay que buscar la ejemplaridad” y salpica a Feijóo, que de momento no se ha pronunciado. Isabel Díaz Ayuso, su gran mentora, tampoco ha dicho nada. “No he acabado estos estudios, pero pretendo retomarlos”, confesó Nuñez, que justificó las causas. “Mi carrera política, con responsabilidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2015, en la Asamblea de Madrid (2021-2023) y ahora en el Congreso de los Diputados y el Comité de Dirección del PP, ha ocupado mi tiempo y esfuerzo”.

Noelia Nuñez, con Feijóo

En esto, Nuñez dice la verdad. En junio cumplió 33 años y lleva desde los 23 añitos cobrando sueldos públicos, desde que Sergio López (entonces cabeza de lista del PP en Fuenlabrada) decidió incluirla en la candidatura en el puesto número 5. Los populares sacaron cinco concejales y Nuñez comenzó así su carrera política, una carrera que, como ella misma ha señalado, ha ocupado todo “mi tiempo y esfuerzo” y le ha impedido completar sus estudios. “Lo de Noelia es el caso típico en el PP de Madrid. Hay mucho joven que se acerca al partido pensando que puede hacer una carrera laboral. Solo hay que ser disciplinado, voluntarioso, poner muchas sillas en mítines, ir a muchas reuniones aburridas, ayudar en muchas campañas y estar siempre dispuesto a pelotear. Con suerte, siempre cae algo, ser asesor o cargo público”, señala un excompañero suyo en el PP de Fuenlabrada.

Profesora de inglés

Noelia tuvo esa suerte con 23 años, recién cumplidos. Antes, según declaró ella en uno de sus currículos públicos, su primera experiencia laboral había sido en el ámbito privado como “profesora de inglés en talleres en diferentes edades” en la Asociación Juvenil de Formadores (entre 2011 y 2014). También trabajó dos años para la firma Servimax Servicios Generales, que presta servicios de limpieza exterior de edificios. En sus redes sociales asegura que hizo pinitos como “auxiliar de servicios en el Bernabéu”. Sin más detalles. Así que en 2015 entró en la vida pública. En aquella época no tenía dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y solo cobraba dietas por asistencia a Plenos y comisiones. Solo dos de sus compañeros tenían sueldo (49.297 y 32.957 euros, respectivamente). La dieta por asistencia a Pleno eran entonces 350 euros y la dieta por asistencia a comisión, 175 euros.

En 2019, con 27 años, Nuñez volvió a formar parte de la lista del PP en Fuenlabrada. Esta vez como número dos. Había subido escalafones en el partido local, siendo muy activa en redes sociales y acercándose más al núcleo duro de Ayuso. Ahí ya empezó a cobrar un sueldo. Además, los populares apoyaron la subida salarial del 20% que el Gobierno local del PSOE llevó al Pleno de Fuenlabrada. ¿Cuánto empezó a percibir? Pues depende donde se consulte la información. En su declaración de la renta del ejercicio 2020, por ejemplo, Núñez detalla que cobró 62.727 euros brutos. En la Asamblea de Madrid reflejó que percibió 63.292 euros como concejal en 2020. En 2022, ese salario había subido a 67.144 euros porque había ascendido ya a portavoz de su grupo en el Consistorio fuenlabreño.

Noelia Nuñez, con Javier Fernández-Lasquetty

En 2021 su situación financiera mejoró. Ayuso adelantó elecciones y puso a Noelia Nuñez, un valor en alza en el PP de Madrid, en la lista de la Asamblea de Madrid. Salió elegida, compatibilizando entonces dos cargos públicos: diputada autonómica y concejala en Fuenlabrada. Siguió cobrando su salario como edil, pero también dos dietas que sumaban 27.726 euros al año por los conceptos de “indemnización no exclusividad” e “indemnización por función del cargo”, ya que fue elegida como portavoz adjunta del PP en el Parlamento madrileño. En esos dos años en la Asamblea solo presentó una iniciativa parlamentaria.

“Pisa fuerte y habla claro”, ha dicho de ella recientemente Feijóo. Por eso el PP nacional decidió ascender a Nuñez (por petición de Ayuso) y la incluyó en la lista al Congreso, con 31 años. Algunos atrevidos la veían incluso como sucesora de Ayuso en la Comunidad si la lideresa madrileña daba el salto a la política nacional. Es diputada desde agosto de 2023. Cobra al año 84.799,12 euros brutos anuales. Y paralelamente seguía siendo concejala en Fuenlabrada. Pero ahí solo percibe dietas, que siguen siendo 350 euros por asistencia a Pleno y 175 euros por asistencia a Comisión. Ella es miembro de cinco comisiones. Desde 2019 al menos ha ingresado 494.000 euros por todos los salarios públicos que ha tenido, según cálculos realizados por Infobae España.

Retribución como profesora

No hay datos que precisen desde cuando es profesora de la Universidad Francisco Marroquín, donde tiene mucha influencia Javier Fernández-Lasquetty, que fue consejero con Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso. “La colocó él”, asegura una fuente en el PP de Madrid. Tampoco es público qué salario percibe como profesora. Lo único cierto es que esta institución privada guatemalteca, que tiene una sede en Madrid, imparte títulos que no son homologables en España. Es decir, un título expedido en ese centro no tiene ninguna validez legal en nuestro país. Para ser profesora universitaria hace falta tener algún título universitario.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (Ricardo Rubio - Europa Press)

Nuñez ha dejado entrever en las redes sociales que ya no colabora con esta universidad. “En cuanto a la información publicada en la Universidad Francisco Marroquín, en la que colaboré, quiero dejar claro que el 20/02/2024 remití una petición de rectificación sobre los datos expuestos. Ayer volví a solicitarlo para que apareciese la información correcta”. Lo que ha hecho el centro es eliminar su perfil como profesora. “Los españoles no merecen otra cosa”, señala en el comunicado que inicia su obituario político y en el que comunica su renuncia. Fuera de la vida pública, ahora ya tendrá más tiempo para terminar sus estudios.