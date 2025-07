Un vuelo de Cancún a Londres se desvía a EEUU y deja a los pasajeros varados durante 17 horas por culpa de una pareja que fumaba en el baño: “Todos estaban hartos”

Un avión se desvía después de que una pareja que fumaba en el baño (Pexels)

Lo que debía ser un vuelo transatlántico de rutina se convirtió en una odisea de más de 17 horas para los pasajeros del vuelo BY49 de TUI Airways, que viajaba de Cancún (México) al aeropuerto londinense de Gatwick. El martes 8 de julio, la situación que se vivió en el interior del avión obligó al piloto a desviar la aeronave al aeropuerto internacional estadounidense de Bangor, en Maine, según informó Flightradar24.

Antes de llegar al destino, los pasajeros tuvieron que esperar durante horas en el interior del avión y, posteriormente, en una sala de la base aérea del aeropuerto, sin posibilidad de salir del recinto por restricciones migratorias. “Todos estaban hartos”, relató el pasajero británico Terry Lawrance, de 66 años. Según la información de Associated Press, el capitán del vuelo advirtió a los pasajeros que se habían detectado a dos personas fumando en los baños y que, de repetirse el comportamiento, el avión tendría que ser desviado. De esta manera, tras tres horas y media de vuelo, el piloto tomó la decisión de aterrizar en Maine a las 21:30 h (hora local), donde los dos pasajeros presuntamente implicados fueron desalojados.

“No pudieron abandonar la terminal por las leyes migratorias estadounidenses”

Un avión se desvía después de que una pareja que fumaba en el baño (Pexels)

Después del retraso de la aeronave, la aerolínea explicó que el desvío, no se debía exclusivamente a la expulsión de los dos pasajeros implicados, sino más bien a motivos de seguridad, ya que algunos viajeros se volvieron “alborotadores”. TUI señaló que se organizó rápidamente un vuelo de relevo, pero las personas a bordo no pudieron abandonar la terminal por las leyes migratorias estadounidenses. “Este caso ahora está en manos de las autoridades del Reino Unido y no podemos hacer más comentarios sobre la naturaleza disruptiva de los pasajeros”, indicó, posteriormente, un portavoz de TUI a la revista People.

Por este motivo, la incomodidad para los pasajeros se extendió durante horas. Según las informaciones de Lawrance, tras aterrizar, permanecieron cinco horas más sentados dentro del avión, que incluso llegó a rodar por la pista con la intención de despegar de nuevo. Sin embargo, debido a que la tripulación había alcanzado el límite legal de horas de trabajo, no pudo continuar el trayecto. “TUI nos informó que se enviaría una tripulación de relevo desde el Reino Unido porque la tripulación actual había agotado sus horas”, explicó.

Durante la espera, los pasajeros fueron trasladados a una sala en la base aérea militar del aeropuerto, donde permanecieron más de 15 horas. Durante este tiempo, Lawrance grabó vídeos que muestran la situación: “Estuvimos allí más de 12 horas y todo se fue al garete. Todos estábamos hartos”, insistió. Las imágenes muestran una sala repleta de pasajeros tirados. “Para ser justos, empezaron a sacar colchones inflables, pero era como una cacería de buitres”, describió. “Era como una zona de guerra en un salón: filas y filas de camas. Todo nuestro equipaje seguía en el avión mientras esperábamos”.

El Ministerio de Defensa ha enviado un avión A330 del Ejército del Aire a Jordania para repatriar a España a españoles que se encontraban en Israel y que querían abandonar el país debido a los bombardeos por parte de Irán desde hace una semana. (Fuente: EUROPAPRESS)

Finalmente, el vuelo de regreso a Londres despegó el miércoles 9 de julio a las 15:00 h (hora local), poniendo fin a una experiencia que muchos pasajeros describieron como agotadora. Además, la compañía confirmó a People que “todos los pasajeros ya están sanos y salvos en sus casas”.