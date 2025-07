Nico Williams da plantón al Barça y renueva con el Athletic club hasta 2035

Nico Williams en el partido de Europa League frente a la Roma (REUTERS/Vincent West)

El Athletic Club ha confirmado la renovación de Nico Williams hasta el 30 de junio de 2035, en medio del creciente rumor sobre su posible fichaje por el FC Barcelona. Con solo 21 años, el extremo ha sido una figura clave tanto para los leones como para la selección española, destacando por su velocidad, desequilibrio en banda y conexión especial con su hermano Iñaki. Este contrato de diez años llega como un golpe de efecto inesperado frente a los fuertes intereses del mercado y pone de manifiesto su compromiso con los valores y el proyecto rojiblanco.

En su anuncio oficial, Williams aseguró: “Estoy donde quiero estar, con los míos, esta es mi casa”. La renovación llega sin cláusulas de escape y con una cláusula de rescisión muy alta, blindando al jugador frente a futuros intentos de traspaso, especialmente desde el FC Barcelona, que habría llegado a un acuerdo personal con él. Con más de una década de carrera en San Mamés por delante, Nico no solo garantiza su continuidad, sino que refuerza la ambición rojiblanca de construir con talento joven su proyecto a largo plazo.

Fin de las especulaciones

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por la afición rojiblanca, que en las últimas semanas vivía con preocupación el posible adiós de una de sus grandes figuras. En el comunicado oficial, el club destacó que “la historia continúa” y definió a Nico como “una de las grandes realidades del fútbol europeo, que a su desborde, potencia y calidad suma un sentimiento único por el escudo que defiende”.

Además, el Athletic subrayó el simbolismo de esta renovación, al asegurar que se trata de “una de las noticias más ilusionantes de los últimos años”, tanto por el nivel deportivo del jugador como por el mensaje que envía al entorno futbolístico nacional e internacional, pero, sobre todo, a sus canteranos, que ven como uno de los mejores jugadores del mundo ha elegido al Athletic por encima de ofertas tentadoras como las del Barça o el Bayern de Múnich. La entidad vizcaína ha demostrado que puede retener a sus grandes talentos incluso ante ofertas de clubes poderosos, reforzando así su modelo único.

El mural de los hermanos Williams en Barakaldo Fuente: X

Apuesta por el club de su vida

Nacido en Pamplona y formado en Lezama desde edad temprana, Nico Williams representa el perfil de futbolista que encarna los valores del Athletic: calidad, esfuerzo y arraigo. “Desde que llegué siendo un niño me han cuidado, me han hecho crecer como persona y como jugador”, expresó el extremo, que también destacó la importancia de sentirse querido: “Aquí me siento feliz, aquí tengo todo lo que necesito para seguir creciendo”.

Con más de 120 partidos oficiales y un título de Copa del Rey en su palmarés, Nico ha experimentado una evolución constante en su juego. Su presencia en la selección española durante la Eurocopa 2024 lo ha confirmado como uno de los futbolistas más prometedores del continente, lo que aumentó el interés de clubes como Chelsea, Bayern de Múnich y, especialmente, el Barça.

Nico Williams celebra con su hermano Iñaki su gol (EFE/Luis Tejido)

Pero frente a las tentaciones del mercado, el jugador ha optado por la estabilidad y el sentimiento: “No se trata solo de fútbol, se trata de lo que representa vestir esta camiseta. Aquí soy feliz y quiero devolver al club todo lo que me ha dado”.

Blindado contra gigantes europeos

Con esta renovación, el Athletic lanza un mensaje potente al resto de equipos: el talento de casa no está en venta. El acuerdo con Nico refuerza el proyecto deportivo de Ernesto Valverde y permite planificar el futuro con una de sus piezas clave asegurada. Para la afición, supone la continuidad de un ídolo en construcción y la ilusión de seguir disfrutando de su talento durante muchos años más.