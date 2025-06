La encrucijada del FC Barcelona para pagar la cláusula de Nico Williams antes de que empiece la temporada: los jugadores que saldrán y sus problemas con el ‘fair play’

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta (Europa Press)

El FC Barcelona vuelve a la carga con Nico Williams. Durante el verano pasado, tras una Eurocopa donde España brilló para conquistar el título, pero aún más lo hizo el dúo formado por el delantero del Athletic y Lamine Yamal, el club azulgrana fijo su objetivo en el vasco. La complicidad de ambos no pasó inadvertida para los directivos del club azulgrana, quienes no dudaron en lanzarse a por el fichaje del vasco. El acuerdo nunca llegó a materializarse. Nico Williams optó por permanecer en Bilbao, dado que el club catalán no podía garantizar su inscripción a tiempo, como terminó ocurriendo con Dani Olmo y Pau Víctor. Este verano, los culés pretenden adelantarse a los acontecimientos y comenzar los movimientos en su plantilla para asegurar la llegada de Nico.

Un verano más, los azulgranas se enfrentan a un problema ya recurrente en su club: el fair play financiero. Dani Olmo y Pau Víctor sufrieron sus consecuencias durante el inicio de la campaña pasada, cuando el FC Barcelona experimentó serias dudas para poder inscribirles en LaLiga. Este año, con la apertura del mercado estival, Laporta se ha lanzado de nuevo a por Nico Williams, quien ya ha pedido garantías de que podrán inscribirle en la competición doméstica. A lo que se suma, que el Athletic se ha personado en las oficinas de LaLiga y ha anunciado que fiscalizará todos los pasos que dé el Barça.

Con julio en marcha, la directiva azulgrana tiene como objetivo saldar en la primera semana del mes los 58 millones de euros correspondientes a la cláusula, sumados a 4 millones adicionales por el IPC. Aunque el desembolso económico no representa un problema, el cumplimiento del fair play financiero resulta un desafío para el club. Para equilibrar las cuentas y cumplir con las normativas, el Barcelona está enfocado en acelerar la salida de algunos jugadores. Uno de ellos es Ansu Fati, quien se encuentra cerca de ser cedido al AS Mónaco. El mediapunta cambiará de camiseta en busca de mayor protagonismo y continuidad deportiva.

El jugador del Athletic Nico Williams (REUTERS/Vincent West)

Otra operación que podría ayudar a la institución catalana es la venta de Pablo Torre. El talentoso volante ha suscitado interés por parte del Mallorca. El club balear aspira a contar con sus servicios, en un intento por sumar calidad a su plantilla y dar espacio al joven jugador para acumular minutos en el campo. Estas decisiones forman parte de la estrategia de la directiva para cumplir con las exigencias financieras de la liga y, al mismo tiempo, gestionar la plantilla de manera eficiente. Los próximos días serán claves para concretar estos movimientos y garantizar que el club pueda avanzar en sus objetivos tanto deportivos como económicos.

Las arcas del FC Barcelona

Las arcas culés, por mucho que Joan Laporta se empeñe en afirmar lo contrario, no pasan por su mejor momento. Desde hace años, el FC Barcelona se ha visto obligado a hacer malabares para solucionar sus problemas económicos. Ahora, una vez más, se ven contra las cuerdas y luchando contra el reloj para tratar de encontrar una solución al fair play financiero y poner fichar a Nico Williams, el único fichaje con el que sueña el club azulgrana.

El CSD concede la cautelarísima al FC Barcelona para que pueda inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

Los movimientos están previstos y las salidas a punto de llevarse a cabo. Este año parece que intentarán adelantarse a los acontecimientos y evitar una situación como la que vivieron la temporada pasada con Dani Olmo y Pau Víctor. De momento, está todo en el aire, aunque podría ser cuestión de tiempo que Nico Williams se pusiera la camiseta azulgrana y firmara con su nuevo equipo: el FC Barcelona.