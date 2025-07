El PP deja en el aire un cara cara con Puigdemont para reunir los cuatro votos que necesitaría para un moción de censura: “Queremos escucharlos”

Imagen de archivo del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, a 10 de febrero de 2025, en Madrid. (Ricardo Rubio/Europa Press)

“No les pedimos nada, queremos escuchar y conocer. Les corresponden a ellos decir con quién están. Queremos saber si son socios o quieren ser cómplices. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha comparecido ante los medios tras dar a conocer que el PP busca apoyos para una moción de censura, después de la entrada en prisión del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

El Partido Popular mantiene que estas llamadas “son solo para escuchar”, no “para pedir nada”. “Los hechos son de extrema gravedad. Solo queremos preguntarles si se sienten cómodos con esa situación y si desean mantenerla en el tiempo”, ha afirmado Tellado, que excluye de la ronda de conversaciones a Bildu. “La situación es insoportable e insostenible. Lo saben los españoles y lo saben los portavoces de todos esos grupos”, ha añadido.

En realidad, todos los grupos parlamentarios ya han manifestado públicamente su pensamiento respecto al escándalo de mordidas que salpica al PSOE, pero el PP mantiene que “no vale criticar la corrupción y mantenerla en el gobierno”: “Son corresponsables de todo lo que ha hecho el Gobierno desde la investidura y es momento de saber si los socios están dispuestos a romper con Sánchez o su corrupción les romperá a ellos”.

Los populares no quieren hablar de una moción de censura por el simple hecho de que, a día de hoy, no le salen los números. Necesitan de cuatro votos para hacer prosperar un moción de censura en el Congreso de los Diputados, al tener solo el respaldo de Vox. En este escenario, el PNV, que dispone de cinco diputados; o Junts, que cuenta con siete, se dibujan como las únicas formaciones que pueden desbloquear la iniciativa, después de que ERC cerrase la puerta a las negociaciones con los populares: “Si esto escala, debe ser la gente quien decida el futuro del país, y no un partido que ha tenido, tiene y tendrá casos de corrupción”, han comentado desde la formación independentista.

Todo diálogo con Junts pasa por Puigdemont

La formación que lidera Carles Puigdemont ha trasladado al PP que cualquier conversación sobre el futuro de la legislatura “de partido a partido” se produce “fuera del Estado” y con la participación del presidente de Junts, Carles Puigdemont, que reside en Waterloo (Bélgica), el secretario general, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. “No seremos menos exigentes con el PP que con el PSOE a la hora de aceptar reuniones por estos asuntos”, han recalcado fuentes de la formación posconvergente consultadas por la agencia EFE.

Imágenes del furgón en el que Santos Cerdán ha ingresado en la prisión de Soto del Real (Fuente: EUROPAPRESS)

Preguntado en varias ocasiones sobre un posible encuentro Feijóo-Puigdemont y si este será en Waterloo, Tellado ha evitado aclarar las intenciones del partido, manteniendo que “las conversaciones son solo para escuchar”. “Quien ha ido a Waterloo es un tal Rodrigo Zapatero, que es el sustituto de Santos Cerdán. Nosotros no vamos a hacer lo que hemos criticado. Nadie nos encontrará ahí”, se ha limitado a responder.

“Cerdán fue clave en el pacto fundacional de la legislatura”

El portavoz popular ha criticado que el PSOE quiera desvincularse ahora de Santos Cerdán cuando, a su juicio, “todos los que hoy están en puestos claves le deben sus puestos al exsecretario de organización socialista”. “[Cerdán] fue la persona clave para negociar la ley de amnistía. Es de justicia poética que una legislatura que empezó con corruptos vaya a terminar con la Justicia encarcelando a los corruptos que propiciaron este acuerdo”, ha añadido Tellado.

Tellado se ha remitido al auto de prisión emitido por el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo López, que ha calculado que el escándalo de las mordidas podría acumular cinco millones de euros y que dada la magnitud habría necesitado de más personas. A su juicio, las conclusiones del magistrado encargado de la investigación muestran que ya “imposible que Sánchez diga que no lo sabia todo”: “Solo la Justica podrá demostrar cual era el papel de Pedro Sánchez, si ignorancia o mala fe, premeditación o participación”, ha afirmado .

“Ayer presenciamos en directo como su número 2 era introducido en la cárcel por delitos de organización criminal. Si ya todos los españoles sabíamos que esta al borde del abismo, ahora lo sabe todo el mundo y en todo el mundo”, ha subrayado el popular.

Preguntado sobre si será el relevo de Cuca Gamarra al frente de la portavocía del partido en el siguiente Congreso Nacional del PP, Tellado se ha limitado a responder que la nueva estructura del partido corresponde al candidato electo a la presidencia —Feijóo es el único que se presenta—. “Cuca Gamarra conoce bien el PP. Ha trabajado como nadie y el PP está en deuda con ella. Quiero poner en valor su trabajo”, ha expresado.