Rechazo a la ampliación del aeropuerto de El Prat: ERC, Junts y PP se oponen, 800 personas se manifiestan y la alcaldesa lo tacha de “aberración”

Unas 800 personas se concentran contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona ante la Generalitat. - EUROPA PRESS-LORENA SOPENA

La Generalitat anunció un importante proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat. Una de las pistas de aterrizaje de Barcelona será engrandecida, buscando aumentar la capacidad del aeropuerto. Salvador Illa, presidente de la comunidad, fue el encargado de hacer pública esta idea, que aseguró que supondría un gran paso competitivo para Barcelona.

Sin embargo, desde que se dio a conocer esta noticia no ha contentado a todas las partes. Secciones locales de los rivales políticos, y socios en algunos casos, se opusieron a este proyecto por distintos motivos. Asociaciones de cuidado del medioambiente denunciaron sus consecuencias negativas, mientras que los habitantes de El Prat lamentaron los efectos que puede tener en la localidad.

Este sábado 28 de junio, en torno a 800 personas se han manifestado para mostrar su rechazo, incluyendo a la alcaldesa de la ciudad, Alba Bou (Comuns). La política ha reiterado su oposición al plan, que ha llegado a calificar de “aberración”. El Prat de Llobregat se opone a este proyecto.

“La terra per sembrar, no per aterrar”

Unas 800 personas, según la Guàrdia Urbana, se reunieron este sábado frente al Palau de la Generalitat para manifestarse contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La convocatoria, lanzada por Zeroport a las 11.30 horas, ha difundido el mensaje de “No Ampliació”.

Durante la protesta, los asistentes corearon lemas como “La terra per sembrar, no per aterrar” (“La tierra para sembrar, no para aterrizar”), “La vostra ampliació és una aberració” (“Vuestra ampliación es una aberración”) y “PSC, partit suicida climàtic” (“PSC, partido suicida climático”). Entre las pancartas podían leerse consignas como “Menys avions y més Rodalies” (“Menos aviones y más Rodalies”), “Decreixement o extinció” (“Decrecimiento o extinción”).

Desde la plataforma que critica el avance del aerupuerto, Zeroport, han asegurado que Barcelona es el destino turístico “más masificado del mundo”. También han advertido que ampliar el Aeropuerto de Barcelona podría comprometer el futuro de Cataluña, recordando que la presión social ya detuvo el proyecto de ampliación en 2021.

Oposición política

La líder de Comuns en El Prat ha contado con el apoyo de secciones locales de ERC, PP y Junts. Tanto PP como Junts han expresado en el Parlament y en el Ayuntamiento de Barcelona su apoyo a la expansión de esta infraestructura, aunque en las últimas semanas han mostrado ciertas reservas tras el anuncio de Illa.

Estas cuatro formaciones aprobaron un acuerdo en el Pleno ordinario de junio con 15 votos a favor, una abstención y nueve en contra. El texto sostiene que el aeropuerto “ha llegado al límite de su capacidad en un contexto de emergencia climática y ecológica” y advierte que su ampliación “altera el equilibrio” alcanzado en los últimos años entre infraestructuras como el puerto, el propio aeropuerto y los espacios naturales.

La declaración defiende la importancia de “preservar los espacios naturales que constituyen una reserva clave de biodiversidad” y sostiene que la propuesta de Illa “no se ajusta a un modelo de crecimiento equilibrado”. Además, demanda mayor participación de las autoridades de la ciudad en un proyecto de tal importancia y con efectos directos en su localidad.