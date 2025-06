Irene Villa le desea "lo mejor" a Nuria Fergó tras la polémica

Nuria Fergó ha estado en boca de todos después de dar una entrevista en 'Madres desde el corazón' donde habló de asuntos tan personales como su ruptura con el padre de su hija y, por supuesto, sobre la maternidad. Tras abrirse en canal, la artista ha tenido una repercusión en los medios debido a sus confesiones más íntimas.

Muchas son las personas que han salido a defenderla de todo lo que se ha llegado a decir tras sus declaraciones y, sobre todo, de las críticas que ha recibido. La última que ha hablado de ello ha sido Irene Villa, que a pesar de no tener relación con ella le desea todo lo mejor de aquí en adelante.

"Siempre me preguntáis por ella, pero es que no tengo relación con ella, entonces no sé, no sé lo que ha pasado ni en qué momento está", explicaba la escritora tras preguntarle por el revuelo que se ha formado entorno a su figura.

Lo que sí que quiso dejar claro Irene es que le desea "lo mejor, como siempre le he deseado" y que tenga fuerzas suficientes para remontar de este bache emocional por el que está pasando y vuelva a retomar su carrera profesional.