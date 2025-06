Una pancarta gigante de Greenpeace exige a Jeff Bezos que pague más impuestos en la plaza de Venecia donde planea casarse

Una pancarta gigante de Greenpeace exige a Jeff Bezos que pague más impuestos en la plaza de Venecia (Greenpeace)

Jeff Bezos, el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, con inversiones en tecnología, medios y aeroespacial, ha sido el centro de atención en la Plaza de San Marcos de Venecia, después de que activistas de Greenpeace Italia y el grupo británico Everyone Hates Elon se hayan manifestado en su contra a pocas horas de su boda con Lauren Sánchez. Lo más sorprendente de la protesta ha sido la pancarta de 400 metros cuadrados que han desplegado en el suelo del lugar donde debería celebrarse la boda entre el 26 y 28 de junio. El mensaje, claro y directo: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”.

Y es que el empresario habría gastado en total unos “10 millones de dólares”, algo que ha causado malestar entre los locales y europeos que no quieren “perder la oportunidad de interrumpir la boda”, según habría declarado uno de los manifestantes al The New Yorker. El enlace entre el fundador de Amazon, de 61 años, y la ex periodista Lauren Sánchez, de 55, ha sido descrito como la “boda del siglo” y ha generado un amplio despliegue mediático y logístico. Aunque la ubicación exacta del evento se mantiene bajo reserva, varias fuentes sitúan la celebración en la histórica Scuola Grande della Misericordia, un edificio del siglo XIV que ya albergó un cónclave papal en 1799 y una cumbre del G7 en 1987. Otros informes señalan el superyate Koru de Bezos, valorado en 500 millones de dólares, como el lugar elegido, según EuroNews.

Las protestas locales planean obstruir el paso a los novios: “Sin espacio para Bezos”

People gather to protest against the wedding of Amazon Founder and CEO Jeff Bezos and journalist Lauren Sanchez in Venice, on June 13, 2025. Poster campaigns and stickers have spread throughout the city, including one with images of Bezos reading "No space for Bezos" as some local residents protest claiming the city is transformed into a playground for billionaires. (Photo by ANDREA PATTARO / AFP)

La crítica no se limita al uso del espacio público, sino que se extiende al modelo económico que, según los activistas, representa Bezos. “La arrogancia de unos pocos multimillonarios que llevan estilos de vida devastadores para el planeta, por otro, todas las personas que sufren a diario los daños de la crisis medioambiental: un sistema como este no garantiza justicia para nadie”, denuncia la organización en su página web.

De esta manera, el movimiento “Sin espacio para Bezos” planea bloquear calles y canales venecianos. Incluso, Tommaso Cacciari, uno de los organizadores, explicó al diario The New Yorker que planean obstruir el acceso a la Scuola Grande della Misericordia con barcos y objetos hinchables. “Quizá consigamos bloquearlo, pero seguro que tendrán que vernos”, declaró. Además, durante las protestas del pasado lunes 23 de junio, se han visto las primeras pancartas en las que se puede leer: “Venicelandia: un patio de recreo digno de un oligarca” y una X roja sobre el nombre del empresario.

Así, su portavoz, Oliviero Cassarà, declaró que “‘No Space For Bezos’ no tiene ningún problema con que los estadounidenses o las personas se casen en Venecia”. El origen de la cuestión radica en la movilización de sus 200 invitados para la ocasión. Muchas de ellos llegando en jets privados y desplazándose por la ciudad en góndolas y taxis acuáticos contratados para la ocasión. Esta acumulación de emisiones y el cierre parcial de zonas urbanas han elevado el malestar vecinal.

Bezos ha contado con una empresa para “minimizar cualquier perturbación a la ciudad”

Protesters display a banner reading "No Space for Bezos!" on the Rialto Bridge during a protest against Amazon founder Jeff Bezos' upcoming wedding to Lauren Sanchez being held in Venice, Italy, June 13, 2025. REUTERS/Manuel Silvestri

En respuesta a las protestas, el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, defendió la capacidad de la ciudad para albergar eventos internacionales. Citó como ejemplo el Festival de Cine y aseguró estar “avergonzado de quienes se comportan así”, en referencia a los manifestantes, según recogió Variety. Asimismo, ante las tensiones, la empresa organizadora Lanza & Baucina Limited emitió un comunicado en el que defendió su gestión. La firma, dirigida por el príncipe Antonio Licata di Baucina y el conde Riccardo Lanza, aseguró que su mandato fue claro desde el inicio: “Minimizar cualquier perturbación a la ciudad, el respeto por sus residentes e instituciones y el empleo abrumador de locales en la elaboración de los eventos”.

El comunicado, citado por Page Six, desmintió versiones sobre una reserva masiva de taxis acuáticos. “Los rumores de ‘apoderarse’ de la ciudad son completamente falsos y diametralmente opuestos a nuestros objetivos y a la realidad. Nunca se ha reservado una cantidad exagerada de taxis acuáticos o góndolas”. La empresa, que también organizó las bodas de George y Amal Clooney y de Salma Hayek con François-Henri Pinault, aseguró que Bezos y Sánchez han apoyado “la ciudad y su importantísima laguna a través de organizaciones sin ánimo de lucro y proyectos asociados”.

Greenpeace, sin embargo, insiste en que este tipo de actos representan una desigualdad estructural: “Hoy protestamos contra un modelo económico y social que nos lleva al colapso". Según han manifestado, “gravar a los superricos como Bezos, junto con las industrias de combustibles fósiles y defensa, es un paso necesario para garantizar la justicia social y climática para quienes luchan a diario, mientras que millonarios como Jeff Bezos pueden permitirse cerrar media ciudad durante días y días, solo para celebrar su boda”. La organización concluye exclamando que “¡la gente no puede ni debe pagar las graves consecuencias causadas por los privilegios de unos pocos!”.