Se exhumará la fosa más grande de Sevilla con 2.600 víctimas: ya se ha firmado el protocolo

Trabajadores durante la excavación una fosa común, en Granada. (Álex Cámara / Europa Press)

La exhumación de la fosa Monumento, en el cementerio de San Fernando en Sevilla, marca un nuevo hito en el proceso de recuperación de la memoria histórica en Andalucía. Este martes, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense han firmado un protocolo conjunto que permitirá comenzar los trabajos para recuperar los restos de cerca de 2.600 víctimas de la represión franquista, contenidas en una de las fosas más grandes de la comunidad y del país.

El acto subraya el compromiso institucional por avanzar en la reparación y la dignificación de las víctimas. La firma establece el inicio de una colaboración interadministrativa en la provincia, y supone un paso decisivo tras las labores efectuadas en la fosa común de Pico Reja, también localizada en el cementerio de San Fernando y considerada una de las mayores abiertas en España.

Compromiso con la dignidad democrática

Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, ha calificado la decisión como “un acto de pura humanidad, que a su vez dignifica la propia democracia”. Martínez ha destacado que la intervención da continuidad a los trabajos ya efectuados en Pico Reja y ha enfatizado la urgencia de completar las exhumaciones en España y, particularmente, en Andalucía, en un plazo de cuatro años, dentro de un plan cuatrienal impulsado por el Estado.

Osario-memorial de Pico Reja en el cementerio de San Fernando, en Sevilla. (María José López / Europa Press)

Dicho plan pone especial énfasis en Andalucía, donde persiste el mayor número de fosas sin exhumar en todo el territorio nacional, lo que convierte a la comunidad en un espacio clave para la acción estatal y autonómica. El secretario de Estado insistió en que, tras décadas de olvido, la prioridad recae ahora en “dar respuesta a una deuda humana y democrática con miles de familias”.

La dimensión simbólica de esta intervención se refuerza por las cifras que rodean la fosa Monumento: más de 2.000 personas permanecen allí desde la Guerra Civil y la posguerra, consolidando este espacio como uno de los mayores enclaves pendientes de dignificación.

Cuatro administraciones, un objetivo compartido

El acuerdo firmado delimita el marco de colaboración y coordinación entre las cuatro administraciones implicadas. Para materializar la intervención, cada institución asumirá un 25% del coste, lo que podría elevar la inversión total a más de dos millones de euros. El protocolo no solo establece esta base, sino que prevé la redacción de convenios específicos para definir cada actuación y procedimiento de identificación y entrega de restos.

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha señalado que la firma “reafirma el compromiso del gobierno andaluz con las exhumaciones, las identificaciones y las entregas de restos a los familiares”, añadiendo que esta labor constituye todavía “la gran deuda pendiente en materia democrática”. Del Pozo admitió que el margen de tiempo es limitado y reconoció que “el tiempo corre en nuestra contra” al tratarse de un tema cuya resolución urge debido al envejecimiento de los familiares directos de las víctimas.

Trabajos de exhumación e identificación de las fosas comunes del Cementerio Municipal de San José de Cabra, en Córdoba. (Europa Press)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha añadido que “una democracia como la española no estará completa, mientras que no se cumpla con la Ley de Memoria Democrática y no haya ni un solo ciudadano dentro de una fosa o en una cuneta”. Fernández ha anunciado, además, un fondo extraordinario de un millón de euros para financiar directamente a aquellos municipios de la provincia que continúan con fosas e inhumados no identificados. El objetivo, según explicó, es que en cuatro años no quede ninguna víctima sin identificar en la provincia.

Impulso a la reparación y la memoria

Las actuaciones concretas derivadas del acuerdo quedarán detalladas en sucesivos convenios, y su ejecución dependerá de la coordinación directa entre administraciones. El primer teniente de alcalde de Sevilla, Juan Bueno, también rubricó el documento, que prevé poner en marcha un proceso gradual de investigación, exhumación e identificación genética, diseñado para asegurar la máxima rigurosidad científica y el respeto a las víctimas.

La fosa Monumento se sitúa en el centro de la agenda de memoria democrática andaluza al ser probablemente una de las mayores de la Guerra Civil y la posguerra en la provincia de Sevilla. Su exhumación responde a años de demandas por parte de familiares y asociaciones de memoria histórica que han reclamado la recuperación de los cuerpos y su entrega digna.

*Noticia elaborada con información de EFE