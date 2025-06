¿Quién es Pablo García? El héroe de la Sub-19 que le metió cuatro goles a Alemania

La selección española sella el pase a la final del europeo sub-19 tras derrotar 6-5 a Alemania (X/Sefutbol)

Pablo García, canterano del Real Betis y extremo derecho con una zurda mágica, se ha convertido en el nombre del momento en el fútbol español. Y no es para menos, ayer firmó una actuación épica contra Alemania en las semifinales del Europeo Sub-19, marcando nada menos que cuatro goles. Un póker en un partido de infarto que sirvió para tumbar a la siempre peligrosa selección alemana, y sellar el pase de España a la final en un partido donde el sevillano acaparó todos los focos.

Hasta ahora, Pablo era conocido sobre todo en Heliópolis. Un chaval de Sevilla, de solo 18 años (nacido en 2006), y que entró a la cantera del Betis siendo prebenjamín, es decir, no ha vestido ninguna otra camiseta ni siquiera en el fútbol formativo, un bético en toda regla. Ya ha debutado con el primer equipo (aunque solo ha sumado un total de 50 minutos en los 5 partidos que ha participado) y que renovó hace poco hasta 2029. Pero lo de ayer le ha puesto en el escaparate de todo el continente. Porque no todos los días un jugador te gana un partido él solo, y mucho menos una semifinal europea.

Pablo García celebrando el pase a la final de la Conference League (Reuters/Jennifer Lorenzini)

España empezó perdiendo, remontó, volvió a sufrir... y cada vez que hacía falta un héroe, aparecía él. Marcó el 1-1 con un gol olímpico justo antes del descanso, luego cazó un balón suelto en el área para el 2-2, se inventó una jugada personal para el 3-2 en la prórroga y, cuando parecía que el partido se iba a decidir en los penaltis, soltó el cuarto en el minuto 119 para sentenciar el 6-5. Una locura de partido en la que el sevillano se echó el equipo a la espalda.

“Ojalá el míster haya visto esto”

Tras su tarde mágica ante Alemania, Pablo García también fue protagonista frente a los micrófonos. El joven canterano del Betis se mostró emocionado y agradecido por el momento que está viviendo y, como no podía ser de otra forma, tuvo unas palabras especiales para su club de toda la vida.

“Llevo toda la vida en el Betis, desde pequeñito, y ojalá el míster haya visto el partido y esté orgulloso”, declaró en una entrevista con El Partidazo de Cope, en referencia directa a Manuel Pellegrini. El técnico chileno ya le ha hecho debutar en el primer equipo esta temporada, y Pablo espera que actuaciones como esta sirvan para ganarse más oportunidades con los mayores. “Estoy feliz por cómo ha salido todo, por ayudar a España a llegar a la final y por representar bien a mi club”, añadió con una sonrisa.

Pablo se mostró cercano, natural y con esa frescura propia de su edad. Incluso se atrevió a hacer una confesión que ha generado cierto revuelo cuando Juanma Castaño le hizo escoger entre Barça o Madrid, “a mí me tira más el Barça, no lo voy a negar. Desde pequeño me ha gustado mucho, pero ahora mismo estoy feliz en el Betis y no me planteo otra cosa”. Eso sí, entre risas, dejó claro cuál es el único equipo al que nunca ficharía: “Del Sevilla no me veáis nunca, eso sí que no”.

La furia de Jack Draper: destrozó su raqueta contra el cartel publicitario de la marca que lo patrocina

Y el jueves, a por la final

España Sub‑19 se enfrentará a Países Bajos en la gran final del Europeo que tendrá lugar este jueves en Bucarest, tras imponerse a Alemania en una dramática semifinal que terminó 6‑5 en la prórroga. os neerlandeses, por su parte, dejaron fuera a la anfitriona Rumanía tras vencer por 3‑1 en su semifinal y se ganaron el derecho a disputar la primera final de su historia en esta categoría.

Será un duelo apasionante, con España, la vigente campeona buscando su décimo título continental y una selección debutante negándose a ceder. La cita es el jueves a las 20:00 HEC en el estadio Giulesti de Bucarest.