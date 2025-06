Alejandro Sanz responde en su canal de WhatsApp a la polémica de Ivet Playà: “Jamás me plegaré a abusos, no soy un miserable”

Alejandro Sanz e Ivet Playà en una imagen de redes sociales. (Instagram @ivetplaya)

Alejandro Sanz ha respondido a las acusaciones de Ivet Playà, quien afirma haber sido “manipulada” emocionalmente tras mantener una relación con el cantante. La respuesta de Sanz, muy esperada, llega después de la entrevista que la joven concedió en el programa ¡De Viernes!, donde contó su versión de la historia que mantuvo con el artista.

El intérprete de Corazón partío, por su parte, ha utilizado su canal oficial de WhatsApp para comunicarse con sus seguidores y ofrecer su versión de los hechos. Lo ha hecho este martes 24 de junio con un mensaje enviado coincidiendo con la celebración del día del Fam Sanzero, Sanz agradeció el apoyo de sus seguidores y abordó las críticas recibidas en los últimos días. “A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bellos conmigo”, comienza el comunicado.

En el texto, el cantante rechaza lo que considera una campaña de descrédito en su contra. “Jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin”, afirmó. Sanz reconoce que “no soy perfecto” y que tiene “muchos defectos”, pero se muestra tajante al afirmar que “uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico”, puntualizó, dejando claro que no permanecerá en silencio ante lo que ve como un intento de manipular su imagen.

Alejandro Sanz llega a la 39ª edición de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez)

El artista también se ha dirigido a su comunidad de seguidores, asegurando que “hay quienes se arrugan y quienes huyen, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos”. Además, Sanz ha reconocido que se siente incómodo cuando se expone su vida privada, pero reiteró que no tiene intención de dar marcha atrás: “Siento vergüenza cuando exponen mi vida privada, pero no pienso dar un paso atrás. He pasado por momentos muy malos y en esos momentos he sido muy vulnerable, pero creedme que eso no me va a hacer dudar ni un momento de lo bello que hemos construido”.

Y para terminar se ha dirigido directamente a sus fans: “Os quiero, soy vuestro y no puedo estar más feliz. No hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como me dijo mi primo David antes de morir: lo único que importa en la vida son las buenas personas. Feliz día, mi familia bella”.

Las declaraciones de Ivet Playà en ‘¡De Viernes!’

Si bien es cierto que el de Amiga mía no menciona directamente a Ivet Playà, el comunicado está claramente dirigido a las declaraciones que la joven realizó en el programa Telecinco, donde aseguró que el vínculo con el cantante le había provocado daño emocional y que, en sus palabras, “el Alejandro que yo idolatraba no existía”.

Ivet Playà y Beatriz Archidona en el programa 'De Viernes'. (Telecinco)

A lo largo de su intervención, la joven acusó al artista de haber sobrepasado los límites éticos y morales con ella, pero cuando daba ejemplos, a los colaboradores no le parecían razones suficientes para verter sobre él tales acusaciones.

Ante las preguntas y argumentos de los colaboradores del programa, Ivet se mostró decepcionada: “Es que no me estáis entendiendo, no me queréis entender”, se quejó en varias ocasiones a lo largo de la noche.

Santi Acosta señaló que no se entendía “cuál es el daño que has sufrido en esa relación como para salir en redes a denunciar eso. Si hablas de irregularidades, deberías ir a un juzgado, no a un plató de televisión”. Ivet aprovechaba entonces para decir que no es la única que ha sufrido por culpa de Alejandro Sanz , asegurando que “hay testigos y víctimas".

A Beatriz Archidona no le pareció bien que Ivet Playà utilizara la palabra “víctima” tan a la ligera y le pidió una aclaración. “Hablo de personas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres. Según sus palabras, es manipulación emocional y hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual", dijo la joven.

Ante esta revelación, la presentadora decidió dar por terminada la entrevista: “No... esto ya no. Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad. Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo", sentenció.