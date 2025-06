Un hombre recorre tres países en línea recta sin desviarse: “En mi primer intento me quedé atrapado en una montaña sin señal y los primeros síntomas de hipotermia”

Un hombre recorre tres países en línea recta sin desviarse (Pexels)

Tom Davies, periodista británico en The Guardian y aficionado a la geografía, ha llevado su obsesión infantil con los mapas a un extremo inusual: recorrer países completos en línea recta, sin desviarse un solo metro. Lo que comenzó como un experimento fallido en Gales se ha transformado en un proyecto a tiempo completo, con miles de seguidores atentos a sus travesías por Noruega, Inglaterra y su regreso triunfal a la línea galesa. Todo, con una premisa tan sencilla como extrema: avanzar de un punto a otro siguiendo un trazado perfecto, sin rodear obstáculos, sin cambiar el rumbo.

“Cuando era pequeño, me encantaban las actividades al aire libre. Galanteaba por la campiña de Staffordshire con mi hermanastro, Greg. Solíamos elegir un punto en la distancia y crear ‘misiones’ para caminar hacia él”, recuerda Davies en su relato. De este modo, su fascinación con la cartografía se consolidó temprano: “Estaba obsesionado con los mapas, e incluso leía la A-Z de Birmingham para divertirme”. No obstante, en su primera tentativa seria, que tuvo lugar en 2019, no lo pasó muy bien. “No entrené para mi primer intento y me quedé atrapado en una montaña sin señal, oscureciendo y sufriendo hipotermia”, admite. La ruta, que atravesaba Gales de este a oeste, resultó demasiado exigente y tuvo que abortar.

Pero el fracaso no lo desanimó, sobre todo al ver la respuesta de sus seguidores de YouTube, donde publicaba todo su recorrido. “A los espectadores les encantó la tontería y originalidad del concepto, y reconocieron mi alegría al pasar por encima de alambradas, cruzar ríos y atravesar campos de ovejas asustadas”. Por ello, el británico decidió volver a intentarlo.

“Escapé a duras penas de una turbera tras quedar atrapado hasta la cintura”

Al no tener un primer intento muy fructífero, Davies no se derrumbó, sino que lo intentó un año después. No tuvo éxito en su segunda expedición, pero tras esa experiencia pensaba que Noruega podría ser la opción más viable para conseguir su objetivo: terreno más estrecho, menos propiedades privadas y el “derecho a vagabundear”. Así, logró por primera vez completar el cruce rectilíneo de un país. Pero no sin riesgos. “En una ocasión, escapé a duras penas de una turbera tras quedar atrapado hasta la cintura”, recuerda. La hazaña tuvo un significado especial: “Verity estaba allí, en la línea de meta. Fue increíble compartir el momento con ella” menciona el explorador refiriéndose a su pareja.

Pero no todo eran celebraciones. Otros entusiastas habían comenzado a replicar su idea. “En 2023, dos corredores de línea recta me dijeron que planeaban cruzar Gales”, explica. Tras el fallo de su GPS en un tercer intento, decidió redibujar la ruta. “Ideé una nueva ruta, dando prioridad a las montañas sobre las tierras de cultivo. Era más larga, pero pensé que evitar a los agricultores me daría más posibilidades de completarla”. Y, por fin, esta vez lo consiguió: “La terminé en febrero de ese año, después de cuatro días. La satisfacción fue increíble”.

Pero su recorrido a pie no finalizó ahí. Su siguiente objetivo fue el más ambicioso: Inglaterra. “La ruta era de más de 100 km, el doble de larga que la mayoría de mis caminatas anteriores”. Por este motivo, tuvo que contar con un equipo de apoyo que lo asistía cuando cruzaba carreteras. Aun así, fue una experiencia límite. “El último día me topé con un mar de árboles caídos. La altura del montón y lo afilado de las ramas hacían que un solo resbalón pudiera ser fatal", ha narrado. De esta manera se enfrentó “a una decisión desgarradora: abandonar la misión tras seis días de dolor o arriesgar la vida para continuar”.

Finalmente, encontró un paso seguro y pudo completar el recorrido. Pero esa línea también marcó un cierre simbólico. “Desde entonces, he sido padre y mi apetito por el peligro ha cambiado”, ha asegurado. Agradecido por el respaldo que ha recibido en redes sociales, Davies concluye: “Desde luego, no soy el típico aventurero. Pero si tuviera que ponerme alguna etiqueta, esa es la que elegiría; al fin y al cabo, ¿no es el sueño de todo niño?”.