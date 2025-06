No, ni los hoteles ni ningún tipo de alojamiento vacacional pueden pedirte una copia del DNI para hospedarte

Recepción de un hotel (Europa Press)

Enviar una foto del DNI por WhatsApp, una fotocopia por mail o dar el documento en la recepción de un hotel para que lo escaneen puede suponer un riesgo para nuestra privacidad pero además, es ilegal. Lo recuerda la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en un comunicado de prensa.

El Real Decreto 933/2021 establece la obligación del hotel o el apartamento vacacional de recoger determinados datos de las personas que hagan uso de sus servicios. No obstante, esta recogida de información “no autoriza a solicitar una copia del documento de identidad del cliente, ya que esto vulneraría el principio de minimización de datos y supondría un tratamiento excesivo”.

La AEPD advierte de que el DNI incluyen información adicional a la requerida por la norma como la fotografía, la fecha de caducidad, el CAN o nombres de los padres,“cuyo tratamiento incrementa el riesgo de suplantación de identidad”. Además, insisten en que este documento no incluye la totalidad de la información solicitada en el Real Decreto 933/2021 por lo que, por sí solo, no es un recurso válido para poder cumplir con la norma. “Además, el envío de una copia del documento no permite verificar con certeza la identidad de la persona que lo remite”, apuntan.

Cómo se deberían verificar los datos

Para cumplir con la obligación legal, la Agencia considera que el huésped debe proporcionar los datos que se detallan en los apartados correspondientes del Real Decreto, y que estos pueden recogerse mediante un formulario presencial u online.

Este formulario puede ser cumplimentado en línea o presencialmente en el hospedaje. Para autentificarlos, en los casos de recogida presencial, podría bastar con comprobar visualmente la correspondencia entre los datos facilitados y el documento de identidad, sin llevar a cabo ningún tipo de copia. En caso de recogida de datos en línea sin atención presencial, esta verificación puede realizarse mediante mecanismos como certificados digitales. También es posible la verificación de que los datos y la información proporcionada concuerda con los datos asociados al medio de pago utilizado.

También se puede emplear el envío de códigos de seguridad enviados a los números de teléfono o direcciones de correo electrónico de los huéspedes obligados a identificar, como factores de autenticación. Estos últimos son datos que forman parte de la información que el titular de la actividad de hospedaje ha de recoger de las personas usuarias de los servicios de hospedaje de acuerdo con el Real Decreto 933/2021.