Los contactos de Koldo en Latinoamérica: de favores de empresarios mexicanos a reuniones con Gabriel Boric o visitas a Argentina

Koldo y sus contactos en Latinoamérica. (Montaje Infobae)

No se puede decir que Koldo García no haya sabido relacionarse. Fue capaz de colarse en las altas esferas, pasó de ser chófer de Jose Luis Ábalos a ser su asesor en el Ministerio de Transportes y, ahora, por el contenido de los audios a los que ha tenido acceso Infobae España y que forman parte del informe de la UCO también sabemos que le gustaba presumir de ello.

Durante una conversación por teléfono, Koldo expresó su agotamiento tras una intensa gira por Ecuador, Chile y Argentina, mencionando que llevaba dieciséis días sin ver a su familia. En ese contexto, el exasesor ministerial relató detalles de sus reuniones con altos cargos latinoamericanos y dejó constancia de sus supuestos contactos con presidentes y vicepresidentes de la región.

Las grabaciones incautadas muestran a Koldo García alardeando de su acceso a mandatarios y figuras políticas de Latinoamérica. En una de las grabaciones, Koldo menciona que acababa de regresar de Ecuador, donde, según sus palabras, lo mantuvieron esperando seis horas en la sala de Presidencia antes de reunirse finalmente con el presidente. "Me cagué en los muertos del presidente. Digo, será usted presidente, pero es un hijo de puta", cuenta. En diciembre tuvo lugar el traspaso de poder de Guillermo Lasso a Daniel Noboa

Las grabaciones de audio entre Koldo y Cerdán

También relata que la reunión, prevista para veinte minutos, se extendió a una hora y treinta y cinco minutos. Además, detalla que tras su paso por Madrid, tenía programado un encuentro con el presidente Gabriel Boric “en Chile el día 4 y una visita” a la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villaruel, “el día 6″.

En otra de las grabaciones, Koldo conversa Ábalos y le transmite la petición de un empresario mexicano que buscaba mejorar las relaciones entre España y México. Según el audio, el empresario mantenía una buena relación con Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México por el partido Morena, y solicitaba a Ábalos que actuara como interlocutor para facilitar el acercamiento diplomático. “Él se lleva muy bien con Claudia, que es la que ganó, la de Morena, que es roja. (...) Que si tú puedes hablar con ella o hacer de interlocutor para bajar las relaciones entre España y México”, se escucha decir a García en la conversación.

Koldo se queja de su agenda internacional

El informe de la UCO también recoge el malestar de Koldo García por la carga de trabajo y la presión de su agenda internacional. En la llamada desde un taxi, comenta que debía buscar la manera de pasar desapercibido en Argentina y reitera el cansancio acumulado por los viajes y la distancia de su familia. “Llevo 16 días sin ver a mi mujer y a mi hija. 16 días, tío. Tengo una hija de tres años y medio”, lamentó el exasesor, según las grabaciones.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. (Eduardo Parra./ Europa Press)

Las grabaciones analizadas por la Guardia Civil incluyen además un audio del 9 de abril de 2019, en el que Koldo García y José Luis Ábalos discuten sobre la relación diplomática con Venezuela. En esa conversación, García informa a Ábalos que Juan Guaidó estaba muy agradecido por los esfuerzos realizados y que se había contactado con “Gonzalo”, identificado por la UCO como V íctor Gonzalo de Aldama, presunto intermediario de la trama, para actuar como enlace entre Venezuela y España.

Intervención en Venezuela

Durante ese intercambio, Koldo García subraya que el reconocimiento del Gobierno de España hacia la oposición venezolana se atribuía a la intervención de Ábalos. “Que tú les has dado pie para que puedan ser reconocidos por el Gobierno de España, piensan que lo has hecho tú todo, dicen que no saben cómo agradecértelo”, recoge el audio citado por la UCO. Koldo también solicita a Ábalos que facilite una conversación telefónica entre Guaidó y el presidente español, Pedro Sánchez, con el objetivo de agradecer la ayuda y explorar posibles apoyos para los 200.000 españoles residentes en Venezuela con necesidades urgentes.

En el mismo diálogo, Koldo García menciona que el agradecimiento por las gestiones lo estaba canalizando “Gonzalo” y sugiere que Ábalos podría beneficiarse económicamente de un negocio petrolero. “Te va a quedar medio al mes durante tres años”, afirma García, a lo que Ábalos responde con incredulidad: “¿Y cómo? (...) ¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes?”. García confirma: “Sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así”.