Un cliente se queja de que un chiringuito es “penoso” y el dueño responde tajante: “La vergüenza es que retrasados como tú intenten representar a Galicia”

Cuando vamos a la playa, entre baños en el mar, lecturas, algún que otro juego de palas y paseos por la orilla, nos empieza a entrar hambre o, al menos, comenzamos a sentir cómo brotan las ganas de tomar una bebida fresquita. Para ello, acudimos a los bares que están cerca o si tenemos suerte, al chiringuito, donde además podremos aprovechar para tomar algo. Aunque estos establecimientos son una opción ideal y cómoda, lo cierto es que muchos de ellos cuentan con la fama de que la comida que ofrecen no tiene la mejor de las calidades.

Así lo ha expresado un cliente en una reseña compartida en por Jesús Soriano, más conocido en redes como @soycamarero. El creador de contenido es el altavoz de las quejas y críticas de sus compañeros de profesión y es famoso por publicar en sus perfiles de X, Instagram y TikTok, capturas de conversaciones en las que vemos cómo los jefes se aprovechan de sus trabajadores o las opiniones ofensivas de los comensales hacia los camareros. Uno de estos casos, ha causado revuelo entre los seguidores. En esta ocasión, el comensal criticaba el servicio recibido en un bar de playa.

“Pena que no sepa cocinar ni tenga educación”

“Penoso chiringuito, es una pena que en el norte no se coja recortes de los buenos chiringuitos que posee el sur, como gallego me duele”, comienza el cliente. Asegura que durante su experiencia no consiguió “tragar la penosa comida” ni “pedir la cuenta sin protestar”. Añade que tras eso, les empezó a gritar “el supuesto cocinero ofendido”. “Pena que no sepa cocinar ni tenga educación”, apunta.

Comenta que su idea era ir a otro establecimiento, pero que terminaron en ese porque tenían mesa y ahora entiende la razón. “No miramos antes en Internet las críticas del local, una para aprender”, menciona. “¡¡Ah!! ¡No aceptan tarjetas, ¡¡venga a blanquear!!“, finaliza.

“La vergüenza es que retrasados como tú intenten representar a Galicia”

El dueño del restaurante no se ha comedido en su respuesta y ha sido algo más que tajante con el comensal. “La vergüenza es que retrasados como tú intenten representar a Galicia, mejor no digas de dónde eres”, arrancar el propietario. “Comparar un restaurante de la playa con más de 45 años de antigüedad y que la mayoría de las reseñas son de gentuza como tú que no sabe ni comer o no entra ni siquiera al restaurante, compararlo con lo que hay por otras zonas de España no tiene nombre”, prosigue.

Afirma que todo el producto que ofrecen a sus clientes es “fresco” y que “se trae todos los días la materia prima: pescado, carne, marisco, patatas, etcétera”. “Puedes desde la puerta o desde fuera ver cómo preparo tu comida, mejor di que no tienes ni p. idea y no compares el tocino con la velocidad”, sentencia.

“El dueño debe tener algún problema psiquiátrico”

Los seguidores de Jesús Soriano no han tardado en reaccionar ante esta peculiar y llamativa reseña y han dado su opinión sobre la disputa. “El dueño no contradice nada de lo que dicen, simplemente suelta idas de olla sin sentido”, “Tiene toda la razón, se come horrible, el dueño debe tener algún problema psiquiátrico porque grita constantemente y a la mínima se pone violento”, son algunos de los comentarios que podemos leer.