Meghan Markle comparte el vídeo inédito que grabó antes de dar a luz a Lilibet: su baile de perreo con el príncipe Harry

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

El príncipe Harry y Meghan Markle siempre han sido muy discretos en lo que se refiere a sus hijos. De hecho, hasta hace unas horas no habían mostrado ni una sola fotografía reciente de su hija menor, Lilibet, que ha cumplido 4 años este pasado 4 de junio.

De ahí que haya sorprendido tanto la decisión de la estadounidense de publicar en sus redes sociales cuatro fotografías inéditas de su pequeña para celebrar el aniversario de su nacimiento. Para festejarlo, la exactriz subió a su perfil cuatro fotografías, dos en las que aparecen juntas y otras dos en las que Lilibet sale con su padre, el príncipe Harry. Dos fueron tomadas poco después de nacer, y en las otras es más mayor, en una sale con Meghan, abrazada, con el mar de fondo, y en la otra, paseando de la mano de su padre.

La sorpresa para sus fans no ha terminado ahí y es que Meghan, tan solo unas horas después, ha compartido un video que no ha dejado indiferente a nadie. No solo porque en él sale embarazada de su hija, sino porque fue grabado minutos antes de dar a luz a la niña.

Meghan Markle y su hija. Lilibet Diana, en una imagen reciente (Instagram)

Aparece en la habitación del hospital, al lado de la cama en la que se entiende que dio a su luz, enfundada en un vestido negro que deja apreciar la gran tripita que tenía. A su lado estaba su marido, que como ella parecía tener muchas ganas de conocer a la niña.

Pero pese a sus deseos parece que Lilibet no tenía muchas de ganas de salir y es que, según explica Meghan en el texto, su fecha de parto probable ya había cumplido una semana antes. “Hoy hace cuatro años, esto también pasó. Nuestros dos hijos tenían una semana después de sus fechas de parto”, explica Meghan, desvelando detalles inéditos de sus dos embarazos.

Y para acelerar el parto, nada mejor que seguir unas recomendaciones famosas: "Cuando ni la comida picante, ni las caminatas, ni la acupuntura funcionaron, ¡solo quedaba una cosa por intentar!“. Fue entonces cuando decidió moverse al rito de Baby Mama Dance, un tema conocido entre las mujeres embarazadas.

Meghan apostó por darlo todo, moviendo las caderas, perreando y sacando toda su energía. El príncipe Harry le siguió el ritmo y también se le puede ver bailando a más no poder. Sin duda, una muestra de la gran relación que tienen y de cómo se tratan en la intimidad.

El príncipe Harry y su hija. Lilibet Diana, en una imagen de redes. (Instagram @Meghan)

Como dos gotas de agua

Por las fotos que se han compartido, parece que tanto Lilibet como Archie han heredado el color de cabello rojizo de su padre, algo que siempre ha sido una característica del príncipe Harry. Sin embargo, el parecido de los niños sigue siendo un misterio, ya que Meghan no ha mostrado sus caras y la última vez que pudo hacerse eran muy pequeños, en el caso de Lilibet Diana fue en su primer cumpleaños. La última imagen de Archie fue durante el viaje oficial a Sudáfrica, el último antes de que la familia dejara sus roles como representantes de la corona británica.

En cuanto a la relación con la familia paterna de los niños, las tensiones entre los Sussex y la familia real británica siguen presentes. No se esperan felicitaciones públicas desde el Reino Unido en esta ocasión, a diferencia de 2022, cuando Lilibet Diana celebró su primer cumpleaños durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II en Londres. Las muestras privadas de cariño, si es que las hay, siguen siendo una incógnita, ya que el príncipe Harry ha dicho varias veces que la relación con su familia está “completamente rota”.