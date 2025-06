Un confidente denunció en la Fiscalía Anticorrupción que la UCO no quiso investigar a un teniente coronel

Agentes de la UCO de la Guardia Civil

Un confidente de la UCO denunció en octubre de 2023 ante la Fiscalía Anticorrupción que esta unidad de élite de la Guardia Civil no mostró ningún interés en la información comprometida que podría ofrecer sobre un teniente coronel de la Benemérita y que, en cambio, le coaccionaron para que sí entregara “información falsa e interesada” contra otro oficial, un capitán, que ya está imputado por la Audiencia Nacional. Anticorrupción decidió que no era competente sobre este asunto y, un mes después, remitió la denuncia a la Audiencia Nacional.

El confidente se llama Antonio Rodríguez Estepa. Un empresario que ya fue detenido hace una década en el marco de la ‘operación Walkers’, relativa a la operadora de hidrocarburos Petromiralles, que defraudó 147 millones de euros a Hacienda. Rodríguez Estepa fue condenado entonces a tres años de prisión. En 2021 también fue incluido como investigado en otro caso de fraude en el IVA de hidrocarburos, que afecta a la operadora Gaslow Abastecimiento SL, que se instruye actualmente en la Audiencia Nacional.

En su denuncia, Rodríguez Estepa asegura que es confidente de la UCO desde el año 2014 y que su enlace con la Guardia Civil era el capitán Juan Antonio Bonilla, cuyos mensajes con otro confidente publicados en los últimos días en varios medios de comunicación le han puesto en la esfera mediática. Bonilla dejó la UCO en 2023 y en octubre de ese año fichó como alto cargo de la Consejería de Sanidad en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Cuando Bonilla dejó la unidad, Rodríguez Estepa mantuvo los contactos con otros dos agentes de la UCO llamados Daniel y Conchita.

En el otoño de 2023, estos dos agentes le trasladaron al confidente que les interesaba mucho la información que pudiese conseguirles sobre la empresa Biomar, también dedicada al sector de los hidrocarburos. Según señala Estepa en su denuncia, todo indicaba que este interés por Biomar provenía de que la UCO estaba llevando una información sobre ella. ¿Por qué quería la UCO datos sobre Biomar? Según fuentes consultadas por la Guardia Civil, porque esta sociedad (en realidad se trata de Biomar Oil) había sido denunciada en febrero de 2023 por cometer fraude fiscal en el pago del IVA.

“Ante esta sugerencia, les comuniqué que podría obtener información de interés para esta unidad”, señala Estepa en su denuncia. En la siguiente reunión, sus interlocutores en la UCO le señalaron que “para que poder continuar con su relación de colaboración (fuente) era conveniente que suministrase cualquier tipo de información de índole criminal” sobre el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Este formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022. Sánchez Yepes está imputado en la Audiencia Nacional por facilitar información confidencial a Rodríguez Estepa y por recibir, presuntamente, pagos y sobornos de la trama. Rodríguez Estepa reconoce que es amigo de Sánchez Yepes.

“Daniel [agente de la UCO] me indicó que si facilitaba información que pudiera afianzar las sospechas que mantienen sobre el señor Yepes, además de asegurar y afianzar la continuidad de la relación de colaboración, se podría obtener un trato policial más ventajoso” en el marco del procedimiento judicial abierto contra el confidente. Estas indicaciones “provenían directamente del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO y del capitán Fernando Heredero, jefe del Grupo I de Delincuencia Económica de la misma UCO”. Balas es el oficial de la Guardia Civil que lidera las pesquisas que afectan al exministro José Luis Ábalos, y la mujer (Begoña Gómez) y el hermano (David Sánchez) del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estepa respondió a la UCO que no tenía “datos incriminatorios” sobre su amigo Yepes, pero que, en cambio, sí podía ofrecerles “datos que probablemente les era de gran interés policial de otro compañero de la Guardia Civil, concretamente un teniente coronel llamado Basilio Sánchez, cuyos comportamientos graves podrían resultar de interés para el Cuerpo”. Según Estepa, “el guardia civil (DANIEL) me indicó que sus superiores únicamente estaban interesados en la información que pudiera facilitar sobre el capitán Yepes, no resultando de absoluto interés lo referido al Teniente Coronel BASILIO”.

Amenazas y coacciones

Estepa señala entonces en su denuncia que su interlocutor en la UCO “me indicó textualmente que ‘así no podremos sacarte del asunto de Gaslow’, procedimiento que ha sido dirigido por la UCO, insistiéndome en que las instrucciones recibidas eran que la información que me solicitaban sobre el capitán Yepes era la condición para ayudarme a archivar ese proceso, ofreciéndome un trato de favor en el procedimiento de Gaslow”. Estepa también deja por escrito en su denuncia que “era una condición innegociable para evitar el inicio de nuevos procedimientos contra mí” que facilitara información contra el capitán Yepes. El confidente asegura que lo que expone en su denuncia son amenazas y coacciones “por parte de funcionarios públicos” que, encima, forman parte de la unidad de la UCO que investiga la causa judicial por la que está imputado. Esta denuncia ha sido incluida al sumario del ‘caso Gaslow’ que lleva la Audiencia Nacional, aunque de momento Estepa no ha sido llamado a declarar para ratificarla.