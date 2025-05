“Hacienda no hace más porque reventaría España”: un experto en delitos económicos asegura que “recaudando, somos un ejemplo en el mundo”

Juan Carlos Galindo en ConPdePodcast.

Juan Carlos Galindo es experto en prevención de blanqueo de capitales. Al frente de Galindo Legal, actúa como perito judicial en investigación de delincuencia económica. Y, como tal, conoce bien a Hacienda, como conoce a quienes de formas más o menos imaginativas intentan defraudar al organismo y por ende a todos sus conciudadanos. Y defiende pagar impuestos, sabedor de que es una afirmación no muy extendida. En una reciente y extensa entrevista en ConPdePodcast, presentado por Luis Usera, explica algunas de las principales enseñanzas de su trabajo tras largos años de dedicación.

Galindo aborda la cuestión de la economía sumergida, cercana a un 25%, partiendo de la certeza de que “no se acaba con ella porque se acabaría con un tercio de este país”. Pero Hacienda podría hacerlo; “sabe dónde tiene que buscar”, subraya el entrevistado. Lo desarrolla de forma explícita: “Ha llegado el momento de decir que es más buena y permisiva de lo que pensamos. (...) Podría ir al Consejo General del Poder Judicial y pedir que le listen todos los asuntos que los abogados tienen en los juzgados, uno a uno. Y pueden ver quién ha tenido 3.000 y declarado 200. Eso lo puede hacer cuando quiera”.

“¿Hablamos de abogados y médicos?”

“Es el momento de decir -continúa- que Hacienda no hace más no porque no pueda, sino porque reventaría el país. Y decir esto no es lo habitual, sino decir que no tiene medida. Si no tuviera medida... ¿hablamos de los profesionales liberales? ¿Hablamos de los médicos con sus consultas privadas? Seguramente tenga menos amigos abogados y médicos a partir de hoy. ¿Hablamos de jueces que preparan para oposiciones y cobran en efectivo; que van a conferencias y cobran en efectivo? ¿Pensamos que Hacienda no lo sabe? Pero si lo sé yo. Hacienda no es tonta“.

Dicho esto, Galindo valora que la Hacienda de España, “recaudando, es un ejemplo en el mundo”. Lo concreta en que somos el primer país de la Unión Europea que ha incorporado algoritmos de búsqueda tanto en redes sociales como en todo internet. Y pone el ejemplo del caso de Shakira como paradigmático de lo avanzado de nuestro sistema. “Gracias al geoposicionamiento de las fotografías, esos metadatos, se logró posicionar a la artista más de 184 días en España para que al final, obviamente, confesara. Shakira es una evasora confesa”.

“Acaba contigo si le debes dinero”

Y Hacienda, añade, “en ocasiones es demasiado voraz; acaba contigo si le debes por ejemplo 30.000 euros y no se los pagas. Al final se los vas a pagar por lo civil o por lo criminal, si no esa deuda te va a seguir siempre hasta que te mueras, y la deuda la heredarán tus hijos. Por eso mucha gente renuncia a la herencia de los padres. Pero ojo, renuncias a la deuda y renuncias a todo”.

Para Galindo, “nuestro sistema fiscal beneficia a los que tienen dinero” porque un ciudadano común “no puede hacer ingeniería fiscal, no puede pagar a bufetes de 500 pavos la hora”. “Como siempre -explica-, los impuestos, y es una realidad, los paga el pobre asalariado, los pobres autónomos, pero no por ello tenemos que defender que no se pague a Hacienda; sin el dinero de la recaudación, no hay nada”.

Ya en una opinión personal, dice que le gustaría otro modelo impositivo, pero que mientras siga este, hay que cumplir igualmente: “Me gusta la solidaridad, me gusta que haya sanidad universal, me gusta que venga cualquier persona del mundo y podamos salvarle la vida. Y Hacienda tiene que hacer su trabajo y recaudar bien, de forma impoluta”. Una vez funcione este engranaje, apunta Galindo, “podemos ya discutir o no para qué se usa esa recaudación”.