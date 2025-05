Un empresario ucraniano se apropia del apellido Astor para defraudar al empresario mexicano Ricardo Salinas por 367,5 millones de euros en acciones del Grupo Elektra

Ricardo Salinas, el empresario mexicano que denunció la estafa (REUTERS/Amr Alfiky)

La familia Astor - uno de cuyos descendientes fue dueño del medio británico The Times entre 1922 y 1966 - es un sinónimo de riqueza, de poder, y credenciales económicos impecables. Hay apellidos que son prácticamente llaves maestras. Rothschild, por ejemplo; o Rockefeller; o Astor, claro: son casi garantía de que, en el peor de los casos, nunca se perderá dinero si se apuesta por la colaboración económica con quien sea que lo lleve a la derecha del nombre. Aunque sea mentira, al parecer: la reputación del apellido Astor es tal que permitió a un defraudador notorio extraer más de 416 millones de dólares estadounidenses en acciones a un milmillonario mexicano, según las acusaciones realizadas en juicios en Mónaco y Gran Bretaña contra el responsable.

Una estafa de 367,5 millones de euros en acciones

Todo el caso comenzó cuando una compañía - con el nombre de Astor Asset Management - ofreció a Ricardo Salinas (fundador y presidente del Grupo Salinas) un préstamo de 113,8 millones de dólares estadounidenses, unos 100,4 millones de euros. El empresario mexicano, bajo la impresión de que la compañía “pertenecía a la adinerada familia Astor”, accedió a entregar 416,3 millones de dólares estadounidenses en acciones del Grupo Elektra, unos 367,5 millones de euros, a modo de garantía.

Los ejecutivos del Grupo Salinas creían que iban a sentarse a la mesa de negociaciones con Thomas Mellon, descrito en un artículo como “descendiente de la famosa familia Astor”. ¿El problema? Mellon no existía, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior. Todo se trataba de una trama compleja para engañar a Salinas. Según la misma sentencia, ese tal “Mellon” no era ni director ejecutivo de Astor Management ni un descendiente de la familia Astor: el dueño real era un empresario ucraniano llamado Vladimir Sklarov.

Aun así, en ese momento, aquel artículo que hablaba sobre un inexistente Thomas Mellon tuvo el efecto que buscaba: en julio de 2021, se acordó ese préstamo de 113,8 millones de dólares de Astor Managment, asegurados con las acciones de Elektra que no podían ser vendidas por terceros. Sklarov vive en Grecia, en un apartamento de Atenas; aunque también es propietario de una casa señorial en Normandía con un valor de 3,93 millones de euros, de un apartamento con un valor de 1,76 millones de euros en la Torre Trump de Chicago; y de un yate de 11,5 millones de euros llamado Enchantment.

Poco después de la transacción, sin embargo, comenzaron a saltar las alarmas: las acciones se estaban vendiendo, y los beneficios de la venta estaban siendo transferidos a varias cuentas bancarias de Mónaco registradas a nombre de familiares de Sklarov, de acuerdo con documentos judiciales mencionados por The Times.

(Juan Vargas)

En septiembre de 2024, Salinas consiguió una orden del Tribunal Superior para congelar las acciones de Elektra que todavía no habían sido vendidas por Astor Asset Management y Sklarov; además del beneficio de la venta de acciones. Sklarov, por su parte, emitió una solicitud para desautorizar la orden, pero fue rechazada. Sus intentos de cancelar dicha orden, al final, no solo no tuvieron éxito, sino que atrajeron atención indeseada a su pasado: no era la primera vez que fingía ser otra persona para asegurar el cierre de tratos comerciales.

Neil Richard Calver, juez del Tribunal Superior británico, afirmó en su sentencia que “hay pruebas importantes que sugieren que el señor Sklarov utilizó el apellido Astor precisamente para hacer creer a los demandantes que era así (miembro de la familia), y este fue su modus operandi para los fraudes de préstamos de acciones cometidas por el mismo. El señor Sklarov ha ganado notoriedad por crear empresas a las que nombra de forma engañosa y utiliza para llevar a cabo estafas de préstamos respaldados con acciones”. El juez resaltó varios casos previos, incluyendo algunos en los que Sklarov fue denunciado debido a un supuesto uso de los nombres de instituciones financieras conocidas para llevar a cabo sus esquemas fraudulentos. En 2020, por ejemplo, Barclays le acusó de utilizar la marca Lehman Brothers; y el Grupo Rothchild le acusó de algo similar en 2019. Ambas denuncias terminaron en acuerdos en los que Sklarov accedió a no utilizar los nombres de dichas familias.

La esposa e hijas de Sklarov han presentado una solicitud para que se desbloqueen sus cuentas bancarias ante un tribunal de Mónaco, que en caso de ser aprobada esquivaría la orden de bloqueo de cuentas emitida por el Tribunal Superior del Reino Unido. La semana pasada, abogados de ambos lados de la trama presentaron mociones.

Al ser preguntado sobre los comentarios del juez, Sklarov aseguró que “el tribunal de apelaciones ha revisado algunos hechos y concedido a Astor el derecho a apelar, y Astor prevalecerá... la orden de bloqueo se levantará pronto”. El empresario ucraniano describe los alegatos de Salinas como “sin fundamento, contienen mentiras y contradicen el acuerdo de préstamo que ejecutó”. Salinas, por su parte, contestó a través del medio británico The Times: “Sklarov, un defraudador en serie que me estafó a mi, está utilizando el tribunal de Mónaco para esquivar una orden global de bloqueo de cuentas emitida por el Reino Unido. Su uso de alias y de miembros de su familia para llevar a cabo sus estafas volverá a ser expuesto, y nuestra demanda de 500 millones de dólares tendrá éxito”.