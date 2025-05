Por qué hay que rechazar la primera mesa que te ofrecen en un restaurante, según el actor Laurent Mariotte: “El peor momento de mi vida”

Foto archivo mesa restaurante (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Estas de viaje turístico por una ciudad con multitud de cosas para ver y, sin planearlo empiezas a buscar sitios para comer. Una vez te decides entre la multitud de establecimientos vistos anteriormente a sentarte en una mesa, el camarero no siempre te ofrece la que te gustaría.

Todo esto lo han explicado el actor Laurent Mariotte en Europe 1, emisora de radio generalista francesa, y la presentadora francesa Sidonie Bonnec en una entrevista. “He pasado el peor rato de mi vida”, aseguró. La presentadora advirtió de las consecuencias que podría tener aceptar la primera mesa que te ofrezca el camarero en un restaurante.

Elección de la mesa

Si tienes suerte y consigues sitio para comer después de recorrerte toda la ciudad, el camarero te señala la mesa una mesa, pero no es de tu gusto. A pesar de ver que tiene más mesas libres, ya es tarde y aceptas sin darle importancia porque llevas un buen rato de búsqueda para comer.

En la entrevista entre el actor Laurent Mariotte y la presentadora Sidonie Bonnec se abrió un debate sobre este tema y entre argumentos, uno de ellos contó su terrible experiencia que le hizo tener una opinión fundada al respecto. “Fue en un bistró parisino”, concretó la presentadora. “Me sentaron al lado del retrete. No me pareció elegante, pero no me atreví a decir nada”, confesó mientras dialogaban en la misma entrevista sobre anécdotas referidas a la elección de las mesas en los restaurantes.

Como réplica, el actor Laurent Mariotte se dirigió a los oyentes y afirmó: “Sí, siempre hay que rechazar la primera mesa que te ofrecen en un restaurante”. Además, complementó su postura con un argumentando, “puede ser conveniente para el camarero, pero no es necesariamente la mejor para ti”.

Foto archivo mesa restaurante (Freepik)

Un crítico gastronómico lo respalda

Aprendió este principio del famoso crítico gastronómico François Simon. El hombre que recorre las mesas de Francia y más allá ha comprobado esta teoría una y otra vez. Si aceptas la primera mesa sin pestañear, lo más probable es que te hayas equivocado de sitio.

Tómate siempre un poco de tiempo para pensar antes de aceptar. Ten en cuenta ciertos aspectos a la hora de elegir y decidir si quieres o no la mesa que te ofrece de primeras el camarero.

Recomienda fijarse sobre todo en la localización en el interior del local. Es decir, si está cerca del lavabo, en el pasillo, cerca de la puerta, si al lado hay una mesa muy junta. Además, tanto el crítico gastronómico como el actor coinciden en que si hay otra mesa que te interese y te convenga más que la que te ha ofrecido el camarero de primeras, no dudes en hacérselo saber al camarero, seguro que no le importa.

Al fin y al cabo, comercialmente, según destaca el especialista gastronómico, “al camarero le interesa intentar complacerte”, por lo que si la mesa no está reservada, no tendrá problema en satisfacer el deseo del cliente.