El diagnóstico de cáncer de una mujer se retrasa varios años porque era joven para una colonoscopia, y ahora está en etapa 4: “Está decidida a vencer”

Un soltero de Barcelona de ‘First Dates’ horroriza a su cita con su confesión sexual: “A mí eso me da un asco...” La cita entre Miquel y Clara ha estado silenciada casi desde el principio por sus diferentes formas de entender las relaciones

Una española que vive en Suiza enumera cinco empleos no cualificados para trabajar en el país: “Un oficio perfecto para ganar dinero” Aunque no se conozca el idioma o no se tenga experiencia, es posible encontrar un trabajo en el extranjero