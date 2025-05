Sebastián Yatra recuerda su paso por la cárcel con solo 18 años: “Lo pasé mal. Esa experiencia me hizo valorar mucho la libertad”

Sebastián Yatra visita 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Sebastián Yatra ha sido el encargado de inaugurar la segunda semana del mes de mayo en El Hormiguero. la noche de este lunes, 12 de mayo, el cantante colombiano ha acudido como invitado al espacio presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo álbum estudio, Milagro, que saldrá a la luz este viernes, 16 de mayo.

“Este disco ha sido una oportunidad para ir a lo más profundo de mi corazón. Milagro para mí es un concepto hermoso porque todos tenemos nuestro propio concepto de lo que es un milagro", ha explicado en el espacio de Antena 3 sobre su nuevo proyecto laboral. “Cada uno tiene su propia definición, pero normalmente un milagro es esa cosa gigante que pasa una vez en la vida“, ha continuado diciendo el artista.

”Una vez leí una definición muy hermosa que decía que ‘un milagro puede ser algo tan sencillo como cambiar la perspectiva y darse cuenta de que todas las cosas en la vida son un milagro’. Entonces, hay que darle importancia a todos esos pequeños milagros de la vida, esos milagros cotidianos. Ver la vida, aceptarla y ser agradecido porque realmente es un milagro estar aquí“, ha manifestado la expareja de Aitana.

“Estuve 27 horas en prisión”

La conversación ha tomado otro tono después de que el de Requena mostrase al público la portada de Milagro y comentase que en la misma parece que Sebastián Yatra está haciendo balconing. Ha sido entonces cuando el intérprete de Traicionera ha sacado a la luz que hubo una ocasión en la que estuvo en la cárcel por ese motivo. “Fue en Florida (Estados Unidos). Salí por el balón corriendo porque estaba saltando balcones y me metieron en la cárcel”, ha explicado.

“Tenía 18 años y no le recomiendo a nadie saltar balcones”, ha añadido el también actor. Ante esto, Pablo Motos ha querido conocer más detalles al respecto. De esta manera, le ha preguntado cuánto tiempo estuvo en prisión y cómo fue la experiencia. “Estuve 27 horas y fue complicado. Lo pasé mal, pero fue una experiencia interesante de vida que me hizo valorar mucho la libertad”, le ha replicado.

El de Medellín ha recordado que compartió celda con un tipo que no conocía de nada, pero del que terminó siendo amigo. “Nos metieron a mí y a un amigo a la cárcel, pero no estábamos juntos. En mi celda había un tipo que yo no conocía”, ha explicado, agregando que estaba vestido con la vestimenta habitual que dan a los presos. “Yo entré muerto del susto y veo a un hombre acostado. Yo estaba en la cama de arriba. Entré superlento y sin hacer ruido para no despertarle, porque era de noche”, ha continuado diciendo el colombiano.

“Cuando ya estaba en la cama, miro para el techo y justo escucho ‘¿Por qué te metieron aquí?‘. Le conté mi historia y él me contó la suya, que fue bastante fuerte. Y nos hicimos amigos", ha zanjado Sebastián Yatra, quien ofrecerá 13 conciertos en España este verano 2025.