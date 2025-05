El favorito en las elecciones de Rumanía: un “matón” que lleva gorras de Trump, es ultra de fútbol y persona non grata en Ucrania

George Simion, el líder de extrema derecha y favorito en las encuestas para las elecciones en Rumanía. (Inquam Photos/Sabin Cirstoveanu/Reuters)

Rumanía volverá a las urnas este domingo, después de que la Justicia del país ordenase repetir los comicios por una supuesta injerencia electoral rusa que habría favorecido al líder de extrema derecha y simpatizante del Kremlin, Calin Georgescu.

Las últimas encuestas preelectorales apuntan a un triunfo en la primera ronda de la extrema derecha (hasta el 35% de apoyo), esta vez de la mano de George Simion, el líder del partido populista Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), un partido euroescéptico integrado en los Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo. La segunda vuelta, la ronda decisiva, tendrá lugar el 18 de este mismo mes.

Georgescu fue arrestado e inhabilitado tras una serie de irregularidades detectadas en el proceso electoral, en concreto acusaciones de financiación irregular y presunta intromisión rusa, hechos que tanto el candidato como Moscú han negado.

La cancelación sin precedentes de las elecciones desembocó en protestas y agitación nacional, y ahora Simion, que quedó como cuarta fuerza en la cancelada primera vuelta (el 14% de los votos) de noviembre, pretende capitalizar esa ira acumulada para mejorar su resultado. Simion tachó la decisión del Tribunal Constitucional de “golpe de Estado” y su promesa en caso de ser elegido es “restaurar” los valores democráticos ante lo que ha llamado la “dictadura” de Europa.

“No hubo injerencia extranjera, solo gente molesta con un Gobierno que no mejora la situación. Al establishment no le gustó el candidato que ganó, así que anularon las elecciones”, afirmó Simion en unas declaraciones recogidas por el medio británico GB News. Sobre Georgescu, Simion ha prometido que tiene un puesto para él en su Gobierno, si bien no ha aclarado cuál.

MAGA también juega en Rumanía

Simion aboga por políticas conservadoras, la eliminación de las políticas de género, el euroescepticismo (solo quiere una unión económica) y un estrecho alineamiento con el movimiento estadounidense MAGA. Y es que el político nacionalista se autodefine como trumpista y se muestra cercano sobre todo con el vicepresidente estadounidense JD Vance, a quien mostró su apoyo tras su discurso en la Conferencia de Múnich en favor de partidos como Alternativa para Alemania. En varias apariciones en sus redes, ha aparecido con gorras de béisbol con el logo del movimiento MAGA (Make América Great Again). En Europa, Simion presume de cercanía con la administración italiana de Giorgia Meloni.

“Creo que así como MAGA ganó el poder en Estados Unidos, también el movimiento Make Europe Great Again tendrá mayoría en las instituciones europeas”, afirmó en unas declaraciones recogidas por la agencia Reuters durante un mitin reciente.

Su posible llegada al poder provoca cierto nerviosismo en la Unión Europea, ya que un triunfo de su partido podría aislar en el exterior a un país de 19 millones de habitantes, miembro clave de la OTAN y de la UE. Además, significaría desestabilizar aún más el flanco este del bloque comunitario, añadiendo más líderes ‘rebeldes’ con Bruselas, lo que jugaría en beneficio de Rusia.

La extrema derecha rumana se ha abierto paso gracias el descontento de la población con los partidos tradicionales y sus líderes poco creíbles, salpicados por la corrupción y criticados por la ineficacia de sus gobiernos. Actualmente gobierna el Partido Socialista en coalición con los Liberales, con Marcel Ciolacu como primer ministro desde junio de 2023.

Un perfil provocador

En cuanto a su figura, Simion no es un político convencional. Tiene un perfil provocador y uno de sus lemas de campaña es el de “construir una Rumanía más grande”, tanto simbólica como territorialmente. En otras palabras, ha defendido la idea de volver a las fronteras de Rumanía anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esto implica que Rumanía se anexione territorios de Ucrania, Bulgaria y Moldavia, lo que suscita dudas sobre posibles disputas con estos países en un futuro. Por esto, ha sido declarado persona ‘non grata’ en estos países.

En intervenciones pasadas, el candidato nacionalista llegó a pedir que “desollasen” a las personas que rechazaron la candidatura presidencial de Georgescu, unas palabras que le sitúan en el ojo de la Justicia por “incitar a la violencia”. Su máximo contendiente, el alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, describió al líder de AUR como un “matón” que “instigó la violencia en la esfera pública, y eso ha dañado a la sociedad”. Antes de dedicarse a la política, el líder de AUR fue miembro de un grupo ultra de fútbol.

Un cartel electoral en Rumanía. (Andreea Campeanu/Reuters)

El dilema en la guerra en Ucrania

También preocupa a Bruselas el cambio de rumbo que podría tomar Rumanía en el apoyo a Kiev en la guerra frente a Rusia. Simion ha acusado al Gobierno de su país de “sacrificar recursos destinados a los rumanos” para respaldar a Ucrania. En caso de ser electo, ha prometido hacer público “cuánto contribuimos al esfuerzo bélico en Ucrania en detrimento de los subsidios para los niños rumanos y las pensiones de nuestros ancianos”.

Aunque ha calificado a Vladímir Putin como “criminal de guerra”, su formación política votó en contra de una legislación que autoriza a Rumanía a derribar drones que ingresen ilegalmente en su espacio aéreo. Durante el conflicto, fragmentos de drones rusos han caído repetidamente en territorio rumano. El tema de la guerra, no obstante, presenta un dilema para Simion, ya que, a pesar de criticar el exceso de contribución rumana, es todavía menos partidario de alinearse con los intereses de Rusia.

Ataque ruso a Ucrania cerca de la frontera con Rumanía

Según una información de Reuters, la contribución de Rumanía en el apoyo a Kiev es muy significativa: ha donado una batería de defensa aérea Patriot, entrena a pilotos de combate ucranianos y ha facilitado la exportación de cerca de 30 millones de toneladas de grano ucraniano desde el puerto de Constanza, en el Mar Negro.

El presidente rumano, quien preside el Consejo de Defensa, tiene la facultad de supervisar la política exterior, definir el alcance de la ayuda militar y ejercer el derecho de veto en decisiones de la Unión Europea que requieran unanimidad.