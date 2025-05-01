España

Qué es el ictus transitorio, la enfermedad que marcó la vida de Belén Rueda

Este tipo de accidente cerebral no debe subestimarse, ya que, aunque no cause efectos duraderos, aumenta significativamente el riesgo de un derrame cerebral mayor

Míriam González

Por Míriam González

Guardar
Ictus Belén Rueda
Ictus Belén Rueda

En el último programa de Jesús Calleja, Belén Rueda (60) rememoró uno de los episodios más difíciles de su vida: el ictus que sufrió hace algún tiempo. Durante una conversación entre la actriz y el aventurero, Rueda recordó cómo aquel día, lo que parecía una simple consecuencia de su estrés habitual, se convirtió en un punto de inflexión. “Fue un ictus transitorio”, explicó la actriz, que reveló cómo, en medio de mareos y bajones de tensión, su hermana alertó a los servicios de emergencia tras notar que la situación no era normal.

Este episodio, tan comentado en su momento, le permitió descubrir una enfermedad que, de no haberse detectado a tiempo, podría haber tenido consecuencias graves. Rueda recordó cómo su hermana, ante el panorama incierto, le pidió que “inflara los mofletes” mientras esperaba la llegada de la ambulancia. Aunque la actriz no quiso hablar del tema inicialmente, ahora comparte la experiencia, destacando que el ictus no solo le cambió la vida, sino que le permitió enfrentar un desafío de salud que, de otro modo, habría pasado desapercibido.

Ilustración de una persona que
Ilustración de una persona que padece un ictus. (Instituto Vascular Internacional)

Qué es un ictus transitorio

Tal y como explica el portal especializado en medicina Mayo Clinic, un accidente isquémico transitorio (AIT) es un breve episodio de síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, causado por una interrupción temporal del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Aunque los síntomas suelen durar solo unos minutos y no ocasionan daños permanentes, el AIT actúa como una advertencia importante. Aproximadamente, una de cada tres personas que experimenta un AIT sufrirá un accidente cerebrovascular en el futuro, y la mitad de estos eventos ocurrirá dentro del año posterior al AIT.

Por tanto, este tipo de accidente cerebral no debe subestimarse, ya que, aunque no cause efectos duraderos, aumenta significativamente el riesgo de un derrame cerebral mayor. Un AIT es una señal de que existen problemas en el sistema circulatorio que pueden desencadenar un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, identificarlo a tiempo y tomar medidas preventivas puede ser crucial para evitar consecuencias más graves. La detección temprana y el tratamiento adecuado son esenciales para reducir el riesgo de un futuro accidente cerebrovascular.

Cuáles son los síntomas de un ictus transitorio y consultar a un médico

El accidente isquémico transitorio (AIT) es un evento breve, generalmente de unos pocos minutos, durante el cual los síntomas desaparecen en su mayoría en menos de una hora. En casos poco comunes, los síntomas pueden persistir hasta 24 horas. Los síntomas del AIT son similares a los de un accidente cerebrovascular y se presentan de manera repentina. Entre los más comunes se encuentran la debilidad, el entumecimiento o la parálisis en la cara, los brazos o las piernas, principalmente en un lado del cuerpo; dificultades para hablar o entender a otras personas; pérdida de visión en uno o ambos ojos, o visión doble; y mareos, pérdida del equilibrio o problemas de coordinación.

El ictus: qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Es posible experimentar más de un AIT, y los síntomas pueden variar según la zona del cerebro afectada. Si se sospecha de un AIT, es crucial buscar atención médica inmediata. Estos episodios suelen ocurrir horas o días antes de un accidente cerebrovascular y son una señal de advertencia importante. Una evaluación temprana permite a los profesionales de la salud identificar posibles afecciones tratables que, si se abordan a tiempo, pueden prevenir un accidente cerebrovascular.

Temas Relacionados

GenteGente EspañaEnfermedadesMedicamentosEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña NoticiasEspaña-Salud

Últimas Noticias

Qué hacer si no te acuerdas de la contraseña del wifi: esta es la mejor solución

Hoy en día, por suerte o por desgracia, el acceso al Internet es imprescindible para el desarrollo de muchas actividades: así se puede conectar cualquier smartphone a una red sin necesidad de la contraseña

Qué hacer si no te

Un estudio demuestra que los fertilizantes orgánicos como compost y estiércol mejoran la estructura del suelo, su microbiota y la retención de carbono

El estudio detectó también un incremento significativo en la cantidad de carbono almacenado en formas que permanecen protegidas durante largos periodos, lo que refuerza el papel del suelo como regulador climático

Un estudio demuestra que los

Estas son las razones por las que los aviones no suelen sobrevolar el polo norte ni el polo sur: “No es que esté prohibido, pueden cruzarlo si les da la gana”

“Lo que pasa”, explica Juan José, mecánico de profesión y experto en aeromecánica, “es que cuando cruzan una zona tan larga, tan fría, con condiciones extremas, el avión tiene ciertas carencias”

Estas son las razones por

Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Zaragoza este 26 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica: las temperaturas que

Pronóstico del clima en Valencia este 26 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Valencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El extraño contrato que no

El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

La Unión Europea cambia sus fronteras: así funcionará el nuevo sistema de control para el que España ha invertido 83 millones

¿Quiénes juzgarán al fiscal general? Los 7 magistrados que dictaminarán si existió revelación de secretos en el caso por fraude del novio de Ayuso

Sánchez defiende una “respuesta multilateral” para regular la IA: “Es imparable pero no puede ser ingobernable”

El buque de Acción Marítima ‘Furor’ zarpa desde el puerto de Cartagena en una “misión de acompañamiento” a la Flotilla a Gaza

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 26 de septiembre

España crecerá este año más que la UE, pero a menor ritmo debido a su modelo basado en el empleo y la demanda interna

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 25 septiembre

España está entre los países europeos con más impuestos al comprar vivienda, con tasas del 10% y costes que pueden superar los 30.000 euros

Madrid, entre las 7 ciudades del mundo que más han aumentado el riesgo de sufrir una burbuja inmobiliaria

DEPORTES

Una leyenda del Manchester United

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid