Una mujer se disfraza para entrar a la Sociedad de la Magia británica, que sólo aceptaba hombres, y es expulsada de por vida: es readmitida 30 años después

Sophie Lloyd, la mujer que se hizo pasar por un hombre para ser admitida en el Círculo Mágico (@magiccirclehq)

El engaño ha sido siempre la parte más fundamental de la magia. Pero nadie lo ha tenido nunca tan claro como Sophie Lloyd, una mujer británica que tenía el objetivo de formar parte del Círculo Mágico, la sociedad de magia británica que, por aquel entonces, solo aceptaba hombres entre sus filas. Para evitar ser rechazada únicamente por su género, Sophie se convirtió en Raymond Lloyd, diseñando un disfraz elaborado con el fin de evitar la detección como “infiltrada” en la organización.

Sophie se hizo pasar por un hombre para acceder al Círculo Mágico

De acuerdo con The Guardian, el disfraz consistía en lo siguiente: para ser Raymond, Sophie se embutía en un traje de cuerpo masculino, se ponía una peluca, guantes para esconder sus manos - lo que dificultaba la ejecución de los trucos - y se metía unos objetos a ambos lados de la boca para simular una mandíbula cuadrada. “Tenía que cambiar mi aspecto por completo. Nos lo tomamos muy en serio”, cuenta Lloyd, ahora a sus sesenta años, sentada en la sede central del Círculo Mágico en Londres. “Recuerdo sentirme un poco tonta ahí de pie delante de tres examinadores y de una gran audiencia de más de 200 personas. Estaba muy nerviosa, pero funcionó. Y cuando tuve la entrevista después, fingí tener la garganta muy mal para ocultar mi voz, y se lo creyeron por completo”.

Según cuenta, este plan fue idea de una de sus amigas cercanas, Jenny Winstanley, que también se dedicaba a la magia. Aparentemente, a Jenny le enfadaba especialmente el hecho de tener la habilidad de participar en los espectáculos del Círculo Mágico pero que no se le permitiese hacerlo por el mero hecho de ser mujer. Al asumir que ella misma era demasiado reconocible para tener éxito en la estrategia, reclutó a Lloyd, entonces en el proceso de convertirse en actriz, para que la ayudase. El dúo demostró, así, que las mujeres eran tan buenas en la magia como los hombres y que merecían su lugar en la sociedad. “Recuerdo que me dijo: ‘Tengo una idea increíble. Tienes que presentarte al examen. Podemos hacerlo, sé que podemos hacerlo’. Ella hizo de mi agente. Yo sabía que no sería fácil”.

Pero aun así lo lograron: su gran engaño fue todo un éxito y Lloyd fue aceptada a la tan exclusiva sociedad. Pero cometió el “error” de, tras escuchar rumores de que la organización estaba a punto de empezar a admitir mujeres entre sus filas, revelar su verdadera identidad: le retiraron su membresía, aunque seguramente esperaba que su revelación fuese el último impulso para dar pie al gran cambio en las políticas de aceptación de nuevos miembros. Lo peor de todo es que, irónicamente, ese mismo día de octubre del 1991, el Círculo Mágico aceptó a las primeras mujeres como miembros de la sociedad.

Sophie Lloyd, la mujer que se hizo pasar por un hombre para ser admitida en el Círculo Mágico (@lauralondon52)

Expulsada del club del engaño por engañar

Según cuenta Sopie, su amiga estaba “muy entusiasmada” cuando se enteró de que las mujeres iban a poder acceder al Círculo Mágico, por lo que se sintió “completamente rechazada” por la reacción de la sociedad a su truco: “No podíamos entenderlo, creíamos que les iba a parecer divertido. A mi me molestó, pero a ella le dolió”. “Habíamos demostrado poder guardar secretos y que éramos lo suficientemente buenas como para entrar. Nos pareció ridículo que les ofendiese lo que hicimos y que nos echasen de un club de magia por engañar”.

Este jueves, 30 años ha de aquello, Lloyd ha sido bienvenida de nuevo como miembro del Círculo Mágico durante un espectáculo, después de que la sociedad pudiese localizarla el año pasado. Marvin Berglas, el presidente del Círculo Mágico, dijo que están “encantados de poder, finalmente, invitar a Sophie de vuelta a la sociedad como ella misma. Es algo que debimos hacer cuando aceptamos a aquellas primeras mujeres en el club en 1991. Me alegro mucho de que haya aceptado nuestra disculpa para que podamos arreglar este error por lo que pasó hace tantos años”.

Laura London, la primera mujer con un alto cargo en el Círculo Mágico que fue, además, la principal impulsora de la búsqueda de Lloyd, dijo que “es una pena, y es por eso por lo que pensamos que esta historia tenía que ser contada. Sentía que era muy importante que el Círculo Mágico reconociese a Sophie como el modelo a seguir para las mujeres magas, además de mostrar que ahora somos una sociedad completamente abierta”. “El que dos personas lleguen a tales extremos para demostrar un argumento muy importante es inspirador. Recibir a Sophie es, probablemente, de las mejores cosas que he sido capaz de hacer en mis 22 años como parte de la sociedad”.

El Círculo Mágico trató de encontrar en vano a Sophie anteriormente. Ella, por su parte, siguió dedicándose a la magia durante una década después de su expulsión antes de mudarse a España con su marido. No se dejó ver hasta que un familiar suyo se topó con su historia en algún medio, lo que la impulsó a dar un paso adelante. Según Lloyd, en un principio se sentía reticente a ponerse en contacto con la sociedad “porque no estaba contenta cuando me fui. Simplemente estaba triste”. La bienvenida fue “agridulce”, asegura, ya que su amiga Jenny no podía estar a su lado para todo ello: Winstantley murió en un accidente de coche en Sardinia en 2004. Según Lloyd, su amiga habría estado extasiada por la rectificación y por lo diferente que es la sociedad a día de hoy. “En los viejos tiempos, si nos remontamos 30 años, eran solo hombres mayores - pelos grises, trajeados - y no veías mucha gente joven, en realidad. Y nunca veías mujeres. Ahora es completamente diferente. Todo el mundo es bienvenido”, cuenta Lloyd. “Jenny era una persona maravillosa y pasional. Le habría encantado estar aquí. Es para ella, en realidad”.