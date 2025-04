La UE no quiere quedar atrapada en la guerra comercial de EEUU y China: cómo lidiar con una ‘avalancha’ de productos chinos y el bloqueo de Trump

Contenedores en el puerto de Shangai. (Ole Spata/dpa/Europa Press)

Europa mira con preocupación la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, que puede acabar provocando una ‘avalancha’ de productos chinos redirigidos al mercado europeo.

La tregua durante 90 días acordada entre el bloque de los Veintisiete y Washington permite a Bruselas tomar aire para intentar negociar un acuerdo que detenga el bloqueo estadounidense a los productos europeos, pero la gran batalla —y el último objetivo de Trump— está en el Pacífico, donde el fuego cruzado con Pekín entra ahora en aguas desconocidas.

El gigante asiático mantiene un arancel del 145% en todas sus importaciones sobre suelo estadounidense, lo que hace imposible que sus empresas compitan con el resto en este mercado, que significa el 13% de las exportaciones chinas. Ese volumen, aun siendo limitado, puede ser redirigido de manera masiva hacia el mercado europeo, señala Víctor Burguete, investigador sénior del CIDOB.

La diversificación del mercado chino puede tener un doble efecto. Primero, el impacto de la llegada de productos chinos más baratos en el mercado interior de la UE. El miedo de Bruselas es que se acentúe el dumping, es decir, cuando empresas extranjeras introducen productos a precios artificialmente bajos en el mercado que dejan en fuera de juego a las industrias europeas. En segundo lugar, ese exceso de producción podría redirigirse hacia en terceros mercados donde los países europeos compiten.

Burguete afirma que en realidad el peligro es limitado ya que China y la UE tienen ventajas competitivas en productos distintos. Pero sí sería un peligro real en aquellos en los que pueda haber solapamiento. El investigador señala a sectores concretos, entre ellos el manufacturero y la producción de maquinaria eléctrica y de equipo.

Pero sobre todo se notaría el golpe en las industrias nacientes, aquellas que tienen que ver con las tecnologías verdes como paneles solares o baterías. “Son industrias que la UE está impulsando, que ya tenían una presión competitiva muy grande con China, y que una mayor presión provocada por el desvío de las exportaciones chinas todavía puede dificultar aún más el nacimiento de estas”, señala el investigador.

Misma línea comenta Ángel Melguizo, Visiting Fellow del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), que explica que China comenzó a invertir en América Latina desde finales de la década pasada en los sectores de energía solar -en particular en paneles-, energía eólica, baterías y vehículos eléctricos, “gracias a un sobresaliente avance tecnológico y científico dentro de su apuesta por ‘nuevas infraestructuras’”. Y ahora, la reciente confrontación económica y comercial, podría profundizar estos flujos.

Juego de equilibrismo con China

La relación entre Pekín y Bruselas ha sido muy complicada en los últimos años. China es considerada como un rival y a la vez un “socio estratégico” para la UE. Sin embargo, la guerra arancelaria ha provocado que este juego de equilibrismos se incline en una postura de alianza con China. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmitió esa misma idea en su viaje oficial a Pekín, donde matizó que China era considerada más como un socio. Asimismo, los líderes debatieron sobre la creación de un mecanismo para rastrear la posible desviación comercial y garantizar que cualquier evolución “se aborde debidamente”.

La estrategia es evitar una espiral proteccionista. “Hay todo un replanteamiento dentro de la Unión Europea de cómo aproximarnos a China desde un mayor pragmatismo. Por ejemplo, en vez de poner aranceles de represalia, se ha propuesto un precio mínimo en el mercado europeo para los vehículos eléctricos o las tecnologías verdes“, apunta Burguete.

“China también tiene necesidad de mantenerse abierta a otros mercados y hay una ventana de oportunidad muy fuerte para que se aproximen las relaciones, tanto desde el punto de vista de la Unión Europea como desde el punto de vista de China”, añade.

Hace unos años los miedos en Europa eran el acceso de China a la tecnología europea. Ahora, sobre todo con estas tecnologías verdes, lo que se busca es acceder a la tecnología china, “por ejemplo, con la creación de las plantas de coches que sean en Europa, que no sea importante directamente los vehículos”, subraya.

El proteccionismo de EEUU fortalece a Europa: Mercosur es el camino

¿Cómo lidiar con el bloqueo estadounidense y la sobreproducción china en sectores donde Europa quiere despuntar? La clave de todo está en diversificar su comercio para evitar se aplastado por la lucha entre los dos titanes comerciales. Y eso es precisamente lo que pretende hacer la Comisión Europea. “La Unión Europea no se puede quedar aislada a nivel global. No puedes aumentar la retórica de reducción de riesgo de China y no puede estar a malas con Estados Unidos sin avanzar en tus relaciones con el resto del mundo”, señala Burguete.

Lula criticó la ausencia de Milei en el Mercosur

El ejemplo más claro es el acuerdo entre la Comisión Europea y el Mercosur, pendiente ahora de ratificarse por los Estados miembros. Si bien el acuerdo parecía imposible años atrás, el portazo de EEUU ha llevado a los países más proteccionistas como Francia a repensar su postura y bajar el tono; y los que apoyan el acuerdo, entre ellos España, pidan acelerar los plazos.

Irene Sánchez, Coordinadora de Programas del ECFR, opina mediante su ratificación, ambas regiones evitan ser arrastradas por estas dinámicas de competición global y consiguen consolidarse como una alternativa basada en el multilateralismo y el libre comercio, lo que impulsaría ambos bloques en la carrera que todavía disputan en solitario EEUU y China.

“Juntas, la UE y América Latina y el Caribe representan más del 20% del PIB mundial, más de un 30% de los votos en las Naciones Unidas y superan los 1.100 millones de habitantes. Además, cuentan con un ecosistema sólido de empresas globales líderes en sectores clave como energía, movilidad, manufacturas avanzadas o biotecnología”, señala.

En los últimos cinco años, la UE ha comenzado a ver la política comercial como una herramienta para promover sus valores en materia de derechos humanos y sostenibilidad. Ahora simplemente se trata de dar una marcha más para que el bloque de un paso al frente. Arabia Saudí, Malasia, Singapur, India, Indonesia son algunos de los proyectos que la Comisión está ultimando. El futuro de la alianza trasatlántica es una bola que está en el tejado de Trump, pero fuera de este partido Europa disputa otros donde tiene mucho más que ganar.