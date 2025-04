Qué supermercados están abiertos el 21 de abril, Lunes de Pascua en la Comunidad Valenciana: horario de Mercadona, Alcampo, Lidl o Carrefour

Un Alcampo en Madrid (Alcampo).

La Semana Santa termina en varias regiones de España el Lunes de Pascua, que este 2025 cae el 21 de abril. Este día, al ser festivo en la Comunidad Valenciana, implica que muchas tiendas locales y grandes superficies cierren sus puertas al público, dejando a los que tienen que hacer la compra con limitadas opciones. Sin embargo, algunos supermercados optan por ofrecer sus servicios a los clientes en este comienzo de semana siguiendo el horario habitual o ajustándolo a su política de apertura en los festivos.

Para el próximo lunes, Mercadona y Alcampo cerrarán todas sus tiendas en esta comunidad, mientras que las del resto de España se ajustarán a si es festivo o no. Por su parte, otras cadenas como Carrefour cuentan con horarios dispares en función de la zona en la que se sitúen, aunque los locales Express y Market no cierran ni los domingos ni festivos, por lo que no hay problemas en acudir a comprar allí. Lidl tampoco abrirá todas sus tiendas, al igual que Aldi. Supermercados Día, ofrecerá servicios de manera desigual, según el lugar concreto.

Dos personas compran en un supermercado. (Freepik)

Horario de los supermercados

Massalfassar, Cullera o Sagunto desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas. Carrefour no abrirá sus puertas en la mayoría de los establecimientos, pero se podrá acceder a los situados endesde las 9 de la mañana hasta las 22 horas.

La cadena Consum también reducirá sus servicios, quedando solo abiertos los locales emplazados en algunos municipios turísticos. No obstante, la franquicia Charter , de la misma compañía, sí abre el Lunes de Pascua, pero solo mediodía: de 9:30 horas hasta 14:30.

Lidl ofrece servicio de festivo todo el día de 9 a 21:30 en algunos de sus locales situados en el centro de Valencia o Alicante . Mientras que en Castellón de la Plana no abren hasta el martes.

Aldi no cierra el Lunes de Pascua en algunos puntos de Alicante , mientras que en Valencia y Castellón no abre hasta el martes 22 de abril.

todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas de la noche. La apertura de sus tiendas será desigualdad dentro de las propias ciudades, por lo que se aconseja mirar en su página web el local concreto. supermercados Dia se podrá acudir durantedesde las 9 de la mañana hasta las 22 horas de la noche. La apertura de sus tiendas será desigualdad dentro de las propias ciudades, por lo que se aconseja mirar en su página web el local concreto.

Mercadona, Dia, Carrefour, El Corte Inglés... Comparamos las torrijas de los supermercados españoles por su precio, ingredientes y sabor.

Lunes 28 de abril también cierran las tiendas

En próximo lunes 28 de abril la Comunidad de Valencia experimenta otro festivo, pero esta vez es de carácter local en la ciudad de Valencia con motivo del Día de San Vicente Ferrer. Si bien los supermercados abren en Alicante o Castellón, en la capital de provincia, estas tiendas podrán variar sus horarios. Consum no ofrecerá servicios, mientras que las tiendas Charter no se verán afectadas y cuentan con horario de festivo desde las 9:30 horas hasta las 14:30.

Carrefour cierra, a excepción del localizado, por ejemplo, en Alfafar, al igual que todos los locales Express. Mercadona, además originaria de la Comunidad Valenciana, no abre sus establecimientos. En el mismo sentido se encuentran los supermercados Dia, aunque algunas de las tiendas sí pueden abrir en horario habitual 8:30 horas a 22 de la noche.