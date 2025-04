Así es como Omar Ayuso combate su miedo más irracional: “Esto es de loca”

Omar Ayuso en Late Xou (Captura de Pantalla/RTVE)

Todos, o casi todos, tenemos algún miedo que nos impide llevar a cabo nuestro día con tranquilidad. Para algunos es no haber cerrado la puerta de casa, para otros no haber apagado las luces, y un largo etcétera. En el caso de Omar Ayuso hay dos miedos que no le dejan vivir su día a día con normalidad. Además, es una persona de lo más peculiar, pues dispone de una condición que tampoco le ayuda a desarrollar sus actividades de manera seguida.

“Soy un poco neurótico”

Omar Ayuso y Martin Urrutia asistieron este pasado 15 de abril al programa Late Xou, presentado por Marc Giró. La entrevista dio para hablar de muchos temas, el principal: presentar la nueva serie musical de Los Javis, Mariliendre. Esta serie va a narrar la historia de Meri Román, la que hace más de diez años fue considerada una reina de la noche gay en Madrid, tal y como se relata en su sinopsis.

Tras hablar un poco acerca de la serie y de algunos momentos compartidos por los dos artistas, Marc Giró sacó a relucir un tema que saca un poco de quicio a Omar Ayuso. Y es que resulta, que el actor es una persona de lo más peculiar. “A mí me da mucho miedo que se queme mi casa”, confesó el actor de Élite. Es debido a este miedo por lo que Omar tiene que comprobar mil veces antes de salir de casa que todo esté en su sitio y desenchufado. Un poco parecido al TOC que interpretaba Rossy de Palma en la película Toc Toc, por el cual Ana María, su personaje, tenía que comprobar miles de veces que todo estuviera colocado en su casa y al salir por la puerta, santiguarse varias veces.

“Soy un poco neurótico... A los ceniceros les echo agua, veo que esté la plancha desenchufada, la vitro...”, continuó el actor. Y por si no fuera poco, le hace fotos a todos los rincones de su casa, para corroborar que realmente dejó todo en buen estado, a prueba de incendios.

Este no es el único TOC que tiene Omar. El presentador le enseñó al actor una imagen de lo que parecía ser su llavero; este, con una foto de Omar de pequeño. “Esa es la foto que demuestra que he dado dos vueltas a la llave”, contó. Además, este llavero tiene un significado muy importante para el actor, pues es el llavero que llevaba su abuelo hasta que falleció hace unos meses, según le contó a Marc Giró.

Parece ser que no solo le tiene miedo a que su casa salga ardiendo, sino que además tiene que comprobar que ha girado no una, sino dos veces la llave de casa. “Es de loca... Es de persona que está muy mal de la cabeza”, decía el actor entre risas.

Otra dificultad en su día a día

Para rematar todas estas peculiaridades que desde luego hacen de Omar Ayuso una persona diferente al resto, compartió con el presentador una más. Esta no tiene nada que ver con fobias, pero sí que le dificulta un poco su día a día. Y es que, el actor dice padecer “vejiga hiperactiva”.

“No me la ha diagnosticado nadie, pero si digo que lo han hecho me dejan entrar al baño antes”, recalcó. Tras las risas del público, Omar quiso hacer hincapié en que realmente es un problema, pues tiene la necesidad de ir al baño cada 15 minutos.