El Ibex 35 inicia la jornada con un rebote superior al 1% tras tres sesiones en rojo, con IAG y Fluidra liderando las subidas

El pueblo gitano reclama al Gobierno una ley integral de reconocimiento, igualdad y promoción: “Es hora de avanzar” Desde la Fundación Secretariado Gitano recuerdan que este 8 de abril no solo se celebra el día internacional de esta comunidad, sino también “su historia de resistencia y las víctimas de persecuciones a lo largo de los siglos”

Un influencer critica que una limpiadora no se presentó el primer día de trabajo y las respuestas no se las esperaba: “¿La habíais dado de alta en la Seguridad Social?” El creador de contenido Pablo Cés ha contado su experiencia a la hora de contratar personal de limpieza, con una reacción particular por parte de sus seguidores