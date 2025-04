Este es el barrio de Madrid en el que vive María León: joyas arquitectónicas, galerías de arte y conectado con el centro

La actriz María León durante la presentación de 'Masterchef Celebrity 9' en la XVI edición del FesTVal. (IÑAKI BERASALUCE / EUROPA PRESS).

En los últimos años, Madrid se ha consolidado como el epicentro de la vida cultural y mediática en España. La capital atrae a una infinidad de personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la televisión que han hecho de sus barrios y municipios aledaños el lugar ideal para establecer su residencia. Desde actores consagrados hasta presentadores de televisión o músicos de renombre, todos parecen coincidir en que Madrid es el lugar donde hay que estar.

Entre quienes han elegido esta ciudad como su hogar, se encuentra la actriz María León. La intérprete, conocida por su talento y su fuerte personalidad, recientemente se ha posicionado en el centro de la polémica por sus problemas con la justicia. La hija de Carmina Barrios fue condenada por un altercado con la Policía Municipal ocurrido el pasado año en Sevilla a dos multas que suman 5.700 euros. Aunque ha sido absuelta del cargo de desobediencia, una de las agentes implicadas ha anunciado que recurrirá la decisión en busca de una pena más severa, que podría incluir prisión. Por ello, su refugio en la capital se ha convertido en su mejor aliado para sobrellevar este complicado momento personal.

La actriz andaluza reveló detalles de aquel episodio en una íntima entrevista con Jordi Évole. Durante la conversación, María confesó que la experiencia fue tan traumática que necesitó apoyo psicológico y psiquiátrico. Según sus propias palabras, atravesó una etapa de aislamiento voluntario y buscó consuelo en su círculo más cercano.

Mientras la parte legal sigue su curso, María León ha optado por la discreción y el retiro parcial. Su vivienda madrileña, un ático en el barrio de Comillas, ubicado dentro del distrito de Carabanchel, le brinda el entorno ideal para alejarse del ruido mediático. Esta zona, tradicionalmente obrera, ha experimentado en la última década una notable transformación urbana y social, consolidándose como uno de los puntos más llamativos del sur de la ciudad.

María León en el programa 'Lo de Évole'. (La Sexta)

El barrio de moda en Madrid

El desarrollo de Madrid Río, el gran parque lineal que bordea el río Manzanares, ha sido clave en esta evolución. Inaugurado en 2011 tras el soterramiento de la M-30, este espacio verde no solo ha revitalizado el entorno, sino que ha atraído a numerosos vecinos jóvenes y artistas en busca de una vida tranquila pero conectada con el corazón de la ciudad.

El ático de María León ofrece vistas privilegiadas hacia el sur de Madrid y se sitúa en una zona muy bien comunicada. En cuestión de minutos, puede desplazarse al centro o disfrutar del aire libre junto al emblemático Puente de Arganzuela, una de las joyas arquitectónicas del parque. Es habitual verla paseando con su mascota, disfrutando de la serenidad que ofrece esta área a pesar de su cercanía con el bullicio urbano.

La gente descansa a la sombra en el parque Madrid Río durante el segundo día de la ola de calor, en Madrid, España, el 25 de julio de 2024. (REUTERS/Ana Beltran).

Este barrio, además, ha sido recientemente reconocido internacionalmente. En 2023, fue incluido por la revista Time Out en su lista de los barrios más atractivos del mundo. La razón: su vibrante mezcla entre tradición castiza, espacios culturales emergentes y una comunidad diversa. Lo que antes eran naves industriales, talleres o imprentas, hoy albergan galerías de arte y centros creativos que marcan tendencia.

A pocos pasos de su vivienda se encuentra la concurrida vía Antonio López, llena de bares, restaurantes, comercios y hasta uno de los centros comerciales más modernos de la capital, Plaza Río 2. Esta localización le permite a la actriz disfrutar de una rutina cómoda y completa, sin necesidad de recorrer grandes distancias.

María León sentada en el interior del Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla para declarar ante el juez acusada de agredir a una policía local, a 14 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Leandro Wassaul).

Su lado más íntimo

En la entrevista con Évole, María compartió cómo se desarrollaron los hechos que la llevaron a ser detenida. Todo comenzó en Sevilla durante una celebración tras el cierre de un rodaje. Un malentendido con la policía acabó escalando, y María terminó siendo trasladada a comisaría, donde afirma que vivió momentos muy duros, incluso humillantes.

“Fue muy denigrante”, expresó, al relatar que no le permitieron asearse cuando lo necesitó por motivos íntimos. Es la primera vez que habla públicamente sobre lo ocurrido. “Tengo mis razones por las que no he hablado de este tema, por protegerme, sobre todo por proteger mi salud mental”, explicó.