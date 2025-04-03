España

Condenado a 20 meses de cárcel el presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica por maltrato habitual a su pareja

Confesó haber dado, al menos, tres tortazos a la mujer, mandarla callar, clavarle las uñas y referirse a ella como “puta loca”

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Edificio de Fueros de Aragón
Edificio de Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. (Europa Press)

El presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC), identificado como A., ha admitido frente la Justicia que maltrató a su pareja de forma continuada. La insultaba, la agredía físicamente y se vejaba de ella. Ahora, el Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza le ha condenado por un delito continuado de vejaciones y otro de maltrato habitual, según ha publicado El Heraldo de Aragón este jueves.

En el artículo detallan que el hombre, nacido en Tarragona hace 41 años, pero doctorado y afincado en la capital aragonesa, reconoció en el juicio haber propinado tres tortazos a la denunciante en lugares y momentos distintos. Ha sido su confesión la que ha facilitado un acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. De este modo, la jueza del caso dictó una sentencia de conformidad ‘in voce’ que ya es firme.

El psicólogo ha sido condenado a 20 meses de prisión y una orden de alejamiento de 3 años por el delito de maltrato habitual. Por las vejaciones, se añaden 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad y otra prohibición de aproximarse o comunicarse con la denunciante durante seis meses.

Dos años de maltrato

El fallo, que recoge el periódico aragonés, detalla que A. y la víctima mantuvieron una relación sentimental sin convivencia desde el año 2023 hasta el pasado febrero, cuando ella decidió denunciarlo. Durante todo ese tiempo, y como parte de los hechos probados, el declarado culpable mantuvo “una actitud despectiva hacia su pareja, con increpaciones constantes en discusiones domésticas”. De hecho, una de las formas en las que se dirigía a la mujer en aquellos momentos era “puta loca”.

Del maltrato psicológico y vejatorio pasó al físico. En mayo de 2024, A. pegó el primer tortazo a la denunciante durante un congreso en Cádiz, mandándola callar. En agosto del mismo año, durante un viaje a Almería, le asestó otro tortazo mientras decía: “A todo lo llamamos violencia”, tras esa escena, ese mismo día, pero ya en una vivienda, le dio otra bofetada. El 2 de noviembre de 2024, en la terraza de un bar de Zaragoza, el psicólogo le clavó las uñas tras saber que su pareja iba a quedar con un amigo.

Por último ataque sucedió el 15 de febrero de 2025, cuando el condenado y su pareja se dirigían a Tarragona y ella intentó romper la relación. Entonces, se refirió a ella “en términos tales como puta loca”. Tras este episodio, decidió interponer la denuncia.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Temas Relacionados

Violencia de GéneroViolencia contra las mujeresMaltratoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los momentos en los que es mejor quedarse en silencio, según una psicóloga: “A veces callar es sabiduría”

Evitar las palabras puede potenciar una escucha más activa hacia los demás, así como servir como recurso de autorregulación emocional

Estos son los momentos en

El precio de la vivienda anota su mayor aumento en 18 años y crece un 12,7% en el segundo trimestre

Con la última subida entre abril y junio, el índice anota ya 45 trimestres consecutivos al alza y se sitúa en cotas máximas desde el inicio de la serie histórica en 2007

El precio de la vivienda

Un Inspector Jefe de la Policía explica la diferencia entre una sanción económica y un delito por tráfico de hachís: “Como mínimo son 600 euros”

El delito de tráfico se considera una infracción grave, que conlleva una multa de hasta 30.000 euros y pena de cárcel

Un Inspector Jefe de la

La nueva imagen de Jorge Javier Vázquez ‘roba’ el protagonismo al estreno de ‘Supervivientes All Stars’

El presentador catalán ha regresado a ponerse ante los focos y ha sorprendido a los espectadores con una imagen renovada

La nueva imagen de Jorge

Un yate de lujo de un millón de dólares se hunde solo 15 minutos después de su inauguración: los pasajeros saltaron dle barco y nadaron hasta la orilla

El Dolce Vento naufragó en el mar Negro apenas unos minutos tras tocar el agua. Todos los pasajeros lograron salvarse y se investigan fallos técnicos o de estabilidad en la construcción de el navío

Un yate de lujo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un profesor que estuvo 30

Un profesor que estuvo 30 años de interino recibirá una indemnización de 44.000 euros por su cese tras no haber superado las pruebas de estabilización

Un Inspector Jefe de la Policía explica la diferencia entre una sanción económica y un delito por tráfico de hachís: “Como mínimo son 600 euros”

Albares defiende excluir al equipo israelí de La Vuelta ciclista, como ya se hizo con Rusia: “Serviría para enviar un mensaje”

El proyecto clave por 70 millones que Defensa instalará en plena España vaciada: así será el centro tecnológico ‘Numant-IA’

España celebra una apertura judicial de alto voltaje con un fiscal general a un paso del banquillo: “Mina la credibilidad de la justicia”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda anota su mayor aumento en 18 años y crece un 12,7% en el segundo trimestre

Un yate de lujo de un millón de dólares se hunde solo 15 minutos después de su inauguración: los pasajeros saltaron dle barco y nadaron hasta la orilla

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de septiembre

Edgar Camero, abogado: “Mucha gente a la que echan firman rápido por salir del marrón y sin saberlo renuncian a mucho dinero”

Cómo está el euro frente al dólar este 5 de septiembre

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo