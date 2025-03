Este es el aspecto que deberías tener en cuenta si estás en un proceso de selección de trabajo, según un reclutador: “En el futuro se pueden torcer mucho las cosas”

El aspecto que deberías tener en cuenta en una entrevista de trabajo (Pixabay)

Las entrevistas de trabajo son en la mayoría de ocasiones agotadoras y generadoras de estrés. Sin embargo, la tensión no se encuentra en las reuniones que pueden durar desde 10 minutos hasta una o dos horas, o por las diferentes pruebas que te pueden realizar para saber si eres apto para el trabajo. Más bien, los nervios, el agotamiento y la angustia llega por la espera antes y después de realizar la prueba.

Y es que, el panorama laboral es verdaderamente complicado, llegando incluso a mandar entre 10 y 20 currículums antes de conseguir una entrevista de trabajo. Por lo que cuando el solicitante consigue al fin una reunión, en la mayoría de las ocasiones, llega a un estado de hastío y desesperanzador. Sin mencionar el tiempo de espera o de preparación para el examen.

Tantas son las cosas que se deben tener en cuenta y por las que se pasan hasta conseguir finalmente una entrevista de trabajo que cuando llega el momento se pasan muchas cosas por alto. Por este motivo, Mejora Tu Éxito Laboral (@mejoratuexitolaboral), un joven que se dedica a subir contenido sobre empleabilidad y las condiciones laborales, ha explicado uno de los detalles que se deben tener en cuenta en estos momentos.

“Lo tienes que tener superclaro”

El aspecto que deberías tener en cuenta en una entrevista de trabajo (@mejoratuexitolaboral)

Debido al agotamiento, el solicitante de un puesto puede cometer algunos errores en las entrevistas de trabajo. Por este motivo, @mejoratuexitolaboral ha ejemplificado uno de los errores más comunes que no se deben cometer si se quiere alcanzar un buen empleo. De esta manera, ha advertido “si en un proceso de selección notas que las personas que te están conociendo no te dan mucha información del puesto, de las funciones, de las responsabilidades", ha señalado.

Al parecer, “esto es una muy mala señal porque tú como entrevistador o como responsable tienes que compartir la posición, las funciones, responsabilidades y lo tienes que tener superclaro”, ha explicado en uno de sus últimos vídeos. “De hecho, es una de las cosas que debes hacer en entrevista”, ha recalcado a sus seguidores.

No obstante, “cuando no te dejan muy claro el puesto, lo que se necesita conseguir, las funciones o te dicen no está por definir, no es muy buena señal”. Y es que, el entrevistador en estas ocasiones siempre debe ser claro con los aspirantes al puesto, ya que si “no sabes lo que te vas a encontrar”, sobre todo, si “la propia empresa tiene dudas”, no es un buen augurio.

Tal y como lo ha asegurado Mejora Tu Experiencia Laboral: “En el futuro se pueden torcer mucho, mucho las cosas”. De este modo, a excepción de que “necesites coger el trabajo” hay que hacer preguntas sobre todas las dudas. Además, en un proceso de selección, siempre queda muy bien hacer preguntas inteligentes e interesantes, pero en caso de observar “mucha confusión”, habría que replantearse otras opciones. Así lo ha expresado el creador de contenido: “Yo no te recomendaría entrar en ese puesto porque el futuro no va a ser muy bueno”, ha finalizado.