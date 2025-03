Meghan Markle busca nuevos ingresos a través de la moda y se convierte en influencer de estilo: las prendas que recomienda

Meghan Markle, en una fotografía de archivo (Foto AP /Matt Dunham)

Meghan Markle lleva un tiempo situada en el centro de los focos. Además de las polémicas que ha protagonizado junto a su marido, el príncipe Harry, por sus diferencias con los Windsor, la actriz ha saltado a la primera plana por el estreno de Con amor, Meghan en Netflix. Pese a que la producción audiovisual ha sido objeto de críticas de todo tipo, lo cierto es que la royal británica continúa con sus proyectos profesionales. Recientemente, ha dado rienda suelta a su faceta como influencer de estilo y se ha erigido como personal shopper.

Con este nuevo rumbo que ha tomado su vida, la nuera del rey Carlos III busca ganar algo de dinero a la vez que muestra su lado más personal y da una lección a sus seguidores. Y es que, al parecer, todo apunta a que su objetivo es recuperar los fans que consiguió tener gracias a The Tig, un blog de estilo de vida que eliminó tras conocerse su relación con el hermano del príncipe Guillermo. Y no va mal encaminada, pues acumula 2,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

“Muchos me habéis preguntado y aquí lo tenéis”, escribió la duquesa de Sussex en la red social el pasado 24 de marzo. Meghan Markle acompañó estas palabras con un enlace que derivaba a su perfil en Shop My, una web especializada en moda donde conocidas influencers comparten algunas de las prendas favoritas de su armario.

En dicho espacio digital, la pareja del príncipe Harry hace “una colección cuidadosamente seleccionada de las cosas que me encantan”. “¡Espero que lo disfrutes!“, puntualiza. Haciendo un recorrido por sus diferentes apariciones públicas y, como no, por su perfil en Instagram, se deduce que la duquesa de Sussex se ha convertido en un referente en cuanto a estilismo se refiere. Es por ello que, ahora, su compromiso es sugerir prendas básicas para conformar looks tanto formales como más casuales.

Un cambio radical

Como era de esperarse, el nuevo movimiento de Meghan Markle ha generado todo tipo de reacciones. Tanto es así que los medios internacionales no han dudado en compararla con su cuñada, Kate Middleton, quien también se configura como un referente de estilismo. De hecho, son muchas las miradas que analizan al detalle cada uno de sus outfits con la idea de obtener más información sobre sus looks.

Al principio, el palacio de Kensington ofrecía detalles sobre las firmas que vestían a la princesa de Gales. Sin embargo, esta parte de la historia cambió el pasado mes de febrero, cuando anunciaron a The Times que iban a dejar de compartir este tipo de información con la idea de que toda la atención se centre en su trabajo. “Siempre va a haber un interés por la ropa que se pone y ella lo entiende, pero, ¿tenemos que anunciar siempre de manera oficial qué es lo que lleva puesto? No. El estilo está ahí, pero es la sustancia lo que importa“, afirmó una fuente de palacio al ya citado medio.

Ahora, Meghan Markle parece ser que busca suplir esa necesidad, aunque de una forma más personal y original. En su perfil de Shop My se pueden encontrar productos de todo tipo: desde vestidos y bolsos de más de 300 euros, hasta sandalias de 500 euros. “Ten en cuenta que algunos productos pueden contener enlaces que generan comisiones”, explica en una nota Meghan Markle, dejando entrever que colabora con las marcas que ella sugiere y que, por ende, recibirá un porcentaje de la venta. Precisamente, esta es la diferencia más importante que han señalado desde los medios británicos: la princesa lo hace de forma altruista y sin buscar nada a cambio, mientras que la duquesa quiere sacar rédito económico de cada uno de sus movimientos.