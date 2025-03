Agresiones, drogas y estafas: los delitos que dinamitaron la imagen de Carlo Costanzia

Carlo Costanzia en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Carlo Costanzia ha tenido una vida indudablemente ligada al centro de los focos, ya sea por sus problemas personales o sus conflictos familiares. Acostumbrando a mantener en privacidad todo lo relacionado con su vida personal, el día a día de la pareja de Alejandra Rubio dio un giro de 180 grados cuando apenas era un niño, según detalló él mismo en ¡De Viernes!.

El divorcio de sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costiglione, le llevaron a tener una infancia muy dura y mediática. Y es que, por aquel entonces, su madre de una gran popularidad gracias a su faceta como modelo y presentadora, mientras que su padre es un conocido aristócrata italiano. De repente, y sin quererlo, el actor que dio vida a Jairo en la serie de Netflix Toy Boy se convirtió en el protagonista de una batalla legal y mediática, donde se debatía su custodia y el divorcio de sus padres.

Sin embargo, esta es solo una de las tantas polémicas en las que se ha visto envuelto el también músico, pues este cuenta con un extenso historial de escándalos, tanto en Italia como en España. A los diez años, el modelo se fue a vivir al país de la bota junto a su padre, un tiempo que él mismo ha calificado como una etapa complicada en su vida.

Carlo Costanzia, en una fotografía de archivo (Raúl Terrel / Europa Press)

Agresiones, drogas y estafas

Y es que, en aquellos años, el empresario italiano ya empezaba a rehacer su vida tras su divorcio con la exmodelo, por lo que pasó gran parte de su día a día transcurría “solo y viviendo con los abuelos”, tal y como desveló Mar Flores a Semana. "Hizo lo que quiso. Volvió de Italia en 2007, sin escolarizar esos años, con problemas de dependencia y tatuado hasta la médula“, detalló a la revista del corazón.

Sus años en Italia fueron bastante conflictivos, pues Carlo Costanzia llegó a acumular hasta 105 multas por exceso de velocidad. A sus 25 años, cuando el modelo regresa a España, su consumo en drogas se vuelve un problema e, incluso, acaba en la cárcel. La situación que atravesaba era tal que, incluso, llegó a estar en el tercer grado penitenciario en dos ocasiones.

Vídeo promocional de la visita de Carlo Costanzia al programa 'De Viernes' en Telecinco

Por si las cosas no fuesen ya lo suficientemente serias, también estuvo en los calabozos por conducir bajo los efectos de las drogas, el alcohol y, en una de ellas, por no tener carnet de conducir. No obstante, el conflicto que marcó un antes y un después en su vida ha sido el hecho de ser condenado a 21 meses de prisión tras ser imputado por un delito de estafa continuada en su modalidad agravada en el sector de coches de lujo, razón por la que tenía que llevar una pulsera telemática para ser localizado en todo momento.

Una nueva vida

A ello se añadía el hecho de que, de lunes a jueves, tenía que pernoctar en un centro de reinserción social, concretamente el de Josefina Aldecoa, en Navalcarnero, Madrid. No obstante, este capítulo de su vida ya forma parte del pasado, pues, actualmente, Carlo Costanzia ha cumplido su condena, lo que le ha permitido recuperar su libertad absoluta y hacer vida normal.

De hecho, tras convertirse en padre de Carlo Junior con Alejandra Rubio, su día a día ha dado un vuelco de 180 grados. Así, ha dejado atrás sus problemas judiciales y ha empezado a reconstruir su imagen, lanzándose al mundo empresarial. Y es que el actor se encuentra volcado en su familia y en la barbería que ha abierto en Madrid.