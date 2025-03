Cuánto durará el eclipse lunar del 14 de marzo en España: tiempos de la ‘Luna de sangre’

La luna llena se ilumina de un color rojizo intenso, creando un espectáculo astronómico en el cielo nocturno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde que los seres humanos andan erguidos, han dirigido su mirada hacia el cielo. El Sol y la Luna jugaron un papel fundamental en el desarrollo de las civilizaciones, influyendo en sus sistemas de creencias, desde la mitología en un principio pero, más adelante, también han servido para llegar a comprender - más o menos - el funcionamiento del universo.

Los eclipses - sobre todo los solares, que son mucho más aterradores visualmente - tenían una enorme carga mitológica. Ligados desde a la fertilidad hasta a terremotos y demás catástrofes naturales; y atribuidos a jaguares o lobos o serpientes o dragones de proporciones inconmensurables que devoraban al Sol o a la Luna, dependiendo; o al disgusto de los dioses, que solo lo podían comunicar de esa manera. Tiene sentido, en realidad, porque presenciar algo así sin tener ni idea de por qué sucede podría sacar del más valiente un temblequeo de rodillas sonoro cual castañuela de mango. Pero (por suerte) tienen explicación.

Nadie se está comiendo el Sol: en esto consisten los eclipses

Los eclipses están directamente relacionados con el movimiento y la posición de la Luna y el Sol con respecto a la Tierra. Los eclipses solares tienen lugar cuando la Luna pasa por delante del Sol. Da la causalidad que la Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol y se encuentra unas 400 veces más cerca de la Tierra, por lo que, si pasa por delante del astro “justo” por encima del observador, lo cubre por completo, aparentando ser del mismo tamaño, y generando un evento astronómico muy bello y que deja comprender por qué podía ser tan terrorífico para los antiguos.

Los lunares, por su parte, tienen lugar cuando la Tierra se posiciona entre ambos. Esto provoca una enorme sombra que se proyecta sobre la Luna y evita que refleje la luz del Sol (que es responsable de su brillo). Una particularidad de estos eclipses es que solo pueden suceder cuando hay luna llena, es decir, que el Sol, la Luna, y la Tierra (desde el observador) se encuentran casi perfectamente alineados, lo que permite que la luz de la estrella dé de lleno contra el satélite, que lo refleja con intensidad.

Secuencia de un eclipse lunar total. (Reuters)

El hecho de que no tengan lugar cada mes - sino unas dos veces al año - se debe a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En cualquier caso, se trata de un evento relativamente inusual, por lo que, si no se ha visto nunca uno (o incluso si se han visto todos) no deja de ser digno de presenciar. Pues bien: en la madrugada del jueves 13 de marzo al viernes 14 tendrá lugar un eclipse lunar total (también llamado luna de sangre) que podrá ser visto desde muchas zonas de España.

La luna de sangre del 14 de marzo: cómo y cuándo verla desde España

Se trata del primer eclipse lunar del año, un evento astronómico que podrá observarse desde España. O podrá si las nubes no lo impiden. Pero por si acaso acaba por haber suerte: la fase penumbral comenzará a las 04:57 horas de la madrugada, y la luna irá cubriéndose en sombra poco a poco hasta las 08:31 de la mañana, cuando estará totalmente tapada por la Tierra, tras lo que comenzará a iluminarse de nuevo hasta llegar a las 11 del mediodía.

No podrá verse el eclipse total desde todo el país, por desgracia para algunos: las regiones desde las que mejor se apreciará serán aquellas situadas entre el centro y el oeste de la Península, así como en las Islas Canarias, en Ceuta y en Melilla, que podrán presenciar la fase total antes de que la Luna se esconda tras el horizonte (aunque no en su totalidad). Sin embargo, tanto en el este peninsular como en las Islas Baleares, la Luna se pondrá antes de que comience siquiera la fase total, aunque podrá observarse la parcial. Tendrá una duración total de aproximadamente cinco horas, aunque en España la observación comenzará alrededor de las 06:09 (hora peninsular), mientras que la fase total alcanzará su punto máximo sobre las 07:54.