La explicación detrás del mal tiempo de este mes: “Cuando en marzo mayea, en mayo marcea”

Montaje de Infobae España

“No quiero sonar como mi abuela pero estoy tan contento de que marzo esté marceando... Odio la lluvia, pero solo de pensar que en mayo va a mayear...”, dice en tiktok un joven en un video que acumula ya más de 100.000 reproducciones. Pero, ¿Qué significa ‘mayear’ y ‘marcear’?

El español cuenta con una vasta cantidad de refranes y dichos, los cuales sirven como vehículos para transmitir enseñanzas o reflexiones. Algunas de estas expresiones han perdurado a lo largo de los siglos, mientras que otras han sido incorporadas con el tiempo, enriqueciendo así el repertorio de la sabiduría popular.

La meteorología, sin lugar a dudas, es uno de los temas más antiguos del refranero. Es fácil que cualquiera pueda recordar rápidamente entre cinco y diez refranes relacionados con el clima, las lluvias, el calor o las nubes. Esta abundancia de expresiones tiene una explicación lógica, ya que la predicción del tiempo ha sido crucial para el ser humano, especialmente en actividades agrícolas y marítimas, donde su conocimiento ha marcado la diferencia.

El Centro Cervantes explica que “Cuando marzo mayea, mayo marcea”, es una expresión que señala que, si en marzo hace buen tiempo, hará mal tiempo en mayo. Se aplica también este refrán cuando el clima no responde al patrón habitual y hace calor cuando aún no es propiamente su tiempo, o también se dice para indicar que probablemente puede hacer frío cuando no lo esperemos.

Entonces, cuando el usuario Antonio Valentin (@antoniovalentin_) se alegra por que “en marzo esté marceando”, realmente se está refiriendo a que el tiempo está siendo consecuente con “lo que debería ser” y hay esperanzas de que en mayo empiece a hacer el calor tan característico de esa etapa entre la primavera y el verano.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

Aunque en el pasado se consideraba que las predicciones del refranero eran fiables, los avances tecnológicos han demostrado que, en realidad, no cuentan con una base empírica sólida. Un ejemplo de ello es el refrán “Cuando marzo mayea, mayo marcea”, cuya relación con el comportamiento climático actual resulta ser, en muchos casos, incierta.

Evidencias científicas

De acuerdo a los datos climatológicos recogidos por el portal eltiempo.es, encontramos una realidad que es la norma en casi todo el país: marzo es más frío y seco que mayo, que suele ser más húmedo y, sobre todo, más cálido.

Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz (Adobe Stock).

Además, en lo que se refiere a las lluvias, se ha considerado que mayo es más húmedo generalmente. Según un análisis basado en los datos históricos de temperaturas y precipitaciones, la regla del refrán “Cuando marzo mayea, mayo marcea” solo se ha cumplido en cuatro ocasiones entre 1961 y 2022, y en lugares muy específicos de la geografía española.

“No hay evidencia sólida en los datos que demuestren que cuando el tiempo en marzo es más similar al de mayo, el de mayo sea más similar al de marzo”, destaca la página de información meteorológica.

“Si bien los refranes populares en muchas ocasiones contienen algo de información verídica, hay muchas otras veces en las que no reflejan fielmente la realidad”, concluyen los expertos de la meteorología española.

La lluvia madrileña de marzo

El inicio de marzo ha estado marcado por una notable inestabilidad meteorológica en gran parte del país. La llegada de varios frentes, junto con la entrada de aire frío, ha provocado un descenso de las temperaturas y un aumento de las precipitaciones. En este contexto, Madrid se ha visto especialmente afectada, con diez días consecutivos de lluvias y sin un cambio a la vista en el corto plazo.

Dos personas caminan con paraguas. (Eduardo Parra / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado que la borrasca Jana comenzará a disiparse el martes, aunque sus efectos seguirán presentes en diversas regiones. Las lluvias, rachas de viento y nevadas continuarán afectando al territorio, mientras un nuevo frente se desplaza desde el oeste peninsular.

La AEMET mantiene una vigilancia constante sobre este sistema, ya que podría extender la inestabilidad meteorológica en los próximos días. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles fenómenos adversos derivados de este nuevo episodio de mal tiempo.