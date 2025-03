Una española que vive en California explica dónde prefiere residir: “España es un país para vivir, pero no para trabajar”

Paula Cruz explica qué país es mejor para residir y trabajar (Montaje elaborado por Inofbae España con foto de @paulacruzz6)

Paula Cruz, una influencer española con más de 33.000 seguidores en Instagram, ha generado debate en redes sociales tras compartir su opinión sobre las diferencias entre España y Estados Unidos en términos de calidad de vida y oportunidades laborales. Residente en California, Cruz afirmó en un vídeo que España es un país ideal para vivir, pero no tanto para desarrollar una carrera profesional, mientras que en Estados Unidos ocurre lo contrario.

“España es un país para vivir, pero no para trabajar. Estados Unidos es un país para trabajar, pero no para vivir”, expresó en su publicación, provocando un aluvión de reacciones tanto a favor como en contra. Según Cruz, la calidad de vida en España es difícil de encontrar en otros lugares del mundo, pero el mercado laboral y los salarios no son tan competitivos. En cambio, destaca que Estados Unidos ofrece mayores oportunidades económicas, pero con una calidad de vida que, en su opinión, no alcanza el nivel del que se disfruta en España.

Diferencias en el estilo de vida

Lo cierto es que España generalmente destaca por su bienestar social, clima, gastronomía y cultura, factores que hacen que sea un destino muy atractivo para residir e incluso jubilarse. La cercanía de los servicios, la seguridad y el acceso a la sanidad pública son algunos de los aspectos que, para muchos migrantes, convierten a España en un país privilegiado para vivir. “La calidad de vida que tenemos en España la hay en muy pocos países del mundo. Es increíble para vivir”, aseguró la influencer en su vídeo.

Sin embargo, como señala Cruz también existen dificultades que enfrentan sus trabajadores, como los bajos salarios, la precariedad laboral y las limitadas oportunidades de crecimiento profesional. A pesar de la estabilidad que ofrece el mercado europeo, la creadora de contenido considera que las condiciones laborales en España no son tan favorables como en otros países más desarrollados económicamente.

En este sentido, Cruz destaca que Estados Unidos es un país donde la economía es dinámica y las oportunidades laborales son mucho más numerosas. Gracias a su condición de potencia económica mundial, el país ofrece sueldos más altos y mayores posibilidades de éxito profesional. “Es un país rico en el que la economía funciona muy bien, hay muchísimo trabajo y se paga bien”, explicó.

A pesar de estas ventajas económicas, la influencer considera que Estados Unidos no ofrece el mismo nivel de bienestar que España. En este sentido, entre los factores negativos que destacan en Estados Unidos son el alto coste de vida, la falta de acceso universal a la sanidad y la menor seguridad laboral, que hacen que, en su opinión, sea un país que no garantiza una calidad de vida comparable a la española. “Puedes ganar muchísimo dinero, pero la calidad de vida no es ni parecida a la que tenemos en España”, concluyó.

Cada generación en España vive peor: los nacidos entre 1986 y 1995 son los más afectados con cinco veces menos riqueza.

Debate en redes sociales

Las declaraciones de Cruz han suscitado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios se han identificado con su análisis, mientras que otros han cuestionado su punto de vista. Algunos han coincidido en que España ofrece un estilo de vida más relajado y disfrutable, pero que la falta de oportunidades laborales es un problema real. Otros han defendido que Estados Unidos, a pesar de sus carencias en bienestar social, permite a sus ciudadanos alcanzar mayores metas económicas.

El debate sobre las diferencias entre calidad de vida y oportunidades laborales es recurrente entre los españoles que emigran en busca de mejores condiciones económicas. Para muchos, la elección entre uno y otro país depende de las prioridades individuales: estabilidad y bienestar en España, o crecimiento profesional y altos ingresos en Estados Unidos.