Una argentina que lleva cinco años viviendo en España explica por qué valió la pena mudarse: “Calidad de vida y mejor proyección para ti y tus hijos”

Una argentina indica por qué vive desde hace cinco años en España. (@inmigranteclaseb)

Emigrar es una realidad a la que se enfrentan muchas personas en todo el mundo. Hay quienes tienen más facilidades y otros que no cuentan con tanta suerte. Son infinitos los motivos que pueden llevar a una persona a cambiarse de país: aumentar la calidad de vida, mejor salario, más seguridad, etc. Otras veces es simplemente placer y gusto por conocer otra cultura con la que nunca has tenido relación.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

De todas estas experiencias habla una argentina, conocida en sus redes sociales como @inmigranteclaseb, donde cuenta con más de 72.400 seguidores en TikTok y 21.300 en Instagram. Desde estas plataformas explica al público diferentes cuestiones legales y personales en sus vídeos: “Lo más difícil de haber estado sin papeles”, “Hay trabajo en España” o “Nacionalidad española por simple presunción”.

Una argentina explica en TikTok lo más difícil de estar sin papeles en España. (@inmigranteclaseb)

Media década como inmigrante en España

Esta argentina narra en uno de sus vídeos por qué se ha quedado a vivir en España desde que se mudó del otro lado del Atlántico: “Llevo cinco años y cuatro meses y sigo sosteniendo que valió la pena. Y eso que fue un camino largo”, ha afirmado rotundamente en sus redes sociales. Explica que hace pocas semanas que ha empezado a trabajar de lo que estudió, pues ella era abogada en Argentina: “Me llevó mucho tiempo, primero por mi condición migratoria, ya que estuve sin papeles. Recién ahora, con mi renovación de tarjeta y tal, puedo empezar a proyectar un poco más en lo que deseo en este suelo”, ha matizado orgullosa para sus seguidores.

Una mejor condición laboral y de salario puede ser otra de las motivaciones para cambiar de país, pero esta latinoamericana sostiene que eso no es todo: “En España hay mejor calidad de vida, también mejores herramientas. Es otra proyección tanto para vos como para tus hijos”. En cambio, explica que “hay muchas personas que lo miden por lo económico” y que cuando ella misma cuenta lo que le gusta del país europeo lo comparan o descalifican: “Me han llegado a decir que España está igual que Argentina”.

El perfil de @inmigranteclaseb, en TikTok. (@inmigranteclaseb)

Cada persona, una realidad

Ligado a su historia, decide enfatizar a su público en que “escuchen la realidad de cada emigrado”. Las versiones pueden variar mucho dependiendo el país de origen, el tipo de cultura e, incluso, de la lengua. Esto, en cambio, es una de las ventajas con las que cuentan muchos latinoamericanos cuando deciden viajar a España. “Escuchen en lugar de juzgar por pensar que vienen acá para ganar mucho y trabajar poco. Eso ya se terminó, no existe ningún país que te permita trabajar poquitas horas y ganar muchísimo”, ha contado en su vídeo con casi 17.000 me gusta.

Siguiendo con su experiencia personal, @inmigranteclaseb sostiene: “Lo que sí sé es que todos vienen para mejorar su vida y eso engloba un montón de cosas, no solamente un sueldo”. Además, al final de su vídeo realiza una pequeña reflexión, que ya ha explicado en otros contenidos que sube a redes sociales: “La vida cada una la vive como puede y si con ese vivir no molesta a absolutamente a nadie, qué más da”.