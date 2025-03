Los negocios de Andy y Lucas tras dejar la música: patrimonio inmobiliario e inversiones fuera del mundo de la cultura

Andy y Lucas, en una fotografía de archivo (Europa Press)

Tras más de dos décadas en la industria musical, el dúo gaditano Andy y Lucas ha decidido hacer una pausa indefinida en su carrera. Sin embargo, las últimas noticias sobre ellos no llegan relacionadas con su vida profesional, sino con la nueva imagen de Lucas. El artista sorprendió a todos al aparecer hace unos meses con una nariz diferente a la que tenía acostumbrado a sus fans. Y es que el cantante tomó la decisión de realizarse una intervención estética para modificar su nariz, tal y como él mismo detalló en su entrevista para El Hormiguero. No obstante, el resultado no fue el esperado, ya que confesó que no siguió las indicaciones médicas para lograr una correcta cicatrización.

Más allá de lo emocional, la pausa del dúo también tiene repercusiones económicas. Durante más de 20 años, han cosechado éxitos, giras multitudinarias y una base sólida de seguidores. Sin embargo, el cese de su actividad musical afectará directamente a sus ingresos. Pablo Motos quiso conocer cuáles eran los planes económicos del dúo tras el adiós a los escenarios. “Hemos invertido mucho en bienes raíces”, respondieron ellos, asegurando que la renta de sus propiedades será su principal fuente de ingresos tras el retiro.

Lucas explicó que ha ido adquiriendo inmuebles a lo largo de los años, lo que les permite contar con un respaldo financiero estable. “Como está todo pagado, es nuestro patrimonio”, añadió. Su tranquilidad económica llega de la mano de un éxito que han ido trabajando desde la década de los 2000. Y es que, desde que saltaron a la fama con su primer sencillo, Son de amores, que se convirtió en un fenómeno y marcó el inicio de una carrera ascendente, no han dejado de pisar los escenarios.

No solo triunfaron en España, sino que también lograron reconocimiento en Latinoamérica, alcanzando ocho discos de platino con su debut. Su segundo trabajo, Desde mi barrio, continuó con la misma tendencia de éxito, logrando triple platino. Más adelante, temas como Ganas de vivir, Con los pies en la tierra o Pido la palabra consolidaron su lugar en la música española.

Andy y Lucas visitan 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Un futuro incierto, pero con planes en mente

El dúo anunció una gira de despedida este 2025. Y, tras pasar por ciudades como Sevilla, Barcelona y Valencia, Andy y Lucas finalizarán su carrera el próximo 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Aunque aseguran que no enfrentan problemas financieros, han dejado claro que han administrado su dinero de forma inteligente. “El dinero se gasta, pero si lo administras bien, puedes vivir sin preocupaciones. No podemos comprarnos un Ferrari o un yate, pero sí podemos vivir tranquilos”, dijo Lucas en el programa de Antena 3.

Además, también mostraron su interés en diversificar sus actividades fuera de la música. Andy planea invertir en un negocio propio y no descarta emprender en otro sector. “No voy a quedarme en casa sin hacer nada”, aseguró. Lucas, por su parte, quiere mantenerse vinculado a la industria, pero con un ritmo más relajado. Incluso llegó a mencionar la posibilidad de lanzar un pódcast conjunto. “Sería un éxito, pero aún no sabemos si lo haremos”, comentaron.