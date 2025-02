Una estadounidense explica cómo mudarse a España cambió la vida de su familia: “Es una de las mejores decisiones que jamás hemos tomado”

Carley Chaplin, la estadounidense que se mudó a España con su familia y comparte su experiencia a través de TikTok (@carleychaplin)

“Hace ya un año que nos mudamos a España, y no puedo creer lo mucho que ha cambiado nuestra vida” expone Carley Chaplin, la matriarca de una familia estadounidense que comparte su experiencia viviendo en España a través de su perfil de TikTok, @carleychaplin, en el que cuenta con 6665 seguidores.

Mudarse a un país extranjero es todo un proceso. Más allá del propio acto de mudarse, todo eso de tener que organizar y embalar todo; y de toda la burocracia y el papeleo al que obliga a enfrentarse; conlleva también mucho agotamiento mental, en tanto que hay que gestionar las expectativas y los nervios y todo el miedo que puede llegar a dar empezar de cero en un lugar nuevo.

Es algo normal, y a Carley le pasó también, ya que recuerda “los nervios que sentía antes de que viniésemos aquí, habiendo vendido nuestra casa”. Una vez dio ese enorme paso de deshacerse de su propiedad, de su vivienda, seguramente le llegase un golpe de realidad: ya estaba todo en marcha. Carley cuenta como, mientras acababa de prepararlo todo, estuvo viviendo con su familia un tiempo en “la casa de mis padres, y pasé mucho tiempo investigando sobre el lugar en el que íbamos a vivir en España” y, una vez lo decidieron, emprendieron el viaje.

Foto de archivo de un visado de España. (Legalteam)

Carley y su familia llegaron a España sin visado

Según la estadounidense, llegaron a España “sin Visa y presentamos la solicitud una vez llegamos aquí”, lo cual, en realidad, es un poco arriesgado, porque aunque es posible solicitar un visado una vez se esté en el país, solo es así si no piensan trabajar (con el Permiso de residencia no lucrativa) o si la Visa solicitada fue la Tarjeta Azul Europea (un visado para trabajadores altamente cualificados) o la visa de emprendedor. Con estos procedimientos, las solicitudes se pueden emitir una vez en el país durante el periodo de vigencia del visado Schengen (o visado de estancia), que permite permanecer en un país durante un periodo de 90 días. O así fue hasta que empezó este 2025, ya que la burocracia para entrar en la zona Schengen acaba de cambiar. De cualquier forma, una vez se esté en España bajo el paraguas de alguno de los permisos anteriores, se pueden cambiar los mismos a visados que permitan trabajar y residir durante más tiempo.

“Los niños no estaban (matriculados) en el colegio, y una vez más presenté solicitudes a varios lugares estando ya aquí”, lo que tiene sentido, porque para matricular a un niño en cualquier centro de estudios español hace falta, entre otras cosas, un NIE o permiso de residencia.

“Un año después, tengo que decir que es una de las mejores decisiones que jamás hemos tomado para la familia. Nuestras vidas han cambiado para mejor”, asegura, añadiendo también que “ya no estamos viviendo ese agobio de trabajar de 9 a 5, siempre esperando al próximo fin de semana o a las vacaciones, destrozados del no parar del trabajo y de la vida”. A saber cómo se vive en Estados Unidos, porque en España no es que falte de eso mismo. De cualquier forma, Carley y su familia parecen muy contentos de haberse mudado, y concluye asegurando que “estamos ya deseando celebrar nuestras segundas Navidades aquí en España”.