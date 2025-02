Marshall, el jubilado británico que ya no podrá volver a hablar ni caminar tras ser agredido en Canarias: “El personal médico no creía que fuese a sobrevivir la noche”

Marshall Latham continúa ingresado en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (Wikimedia Commons)

Marshall Latham es un carpintero jubilado que, según informó su cuñado Jim Casey al medio británico The Nantwich News, acostumbra a visitar la isla de Fuerteventura unas “tres o cuatro veces al año”. El ciudadano, residente de Nantwich, Cheshire (Inglaterra) habría estado volviendo a su apartamento en Caleta de Fuste el pasado 10 de febrero cuando, repentinamente, fue atacado por un desconocido, también del Reino Unido. La agresión fue tal que provocó que Marshall cayese al suelo y se diese un duro golpe en la cabeza, quedando inconsciente.

Inmediatamente, los servicios de emergencia fueron avisados, tras lo cual el hombre fue trasladado al hospital de Puerto del Rosario, donde fue intubado, conectado a sistemas de ventilación, y sometido a una tomografía computarizada (un procedimiento que usa equipo especial de rayos X para crear imágenes detalladas, o exploraciones, de regiones internas del cuerpo). Esta última prueba reveló que tenía dos fracturas en el cráneo y un derrame cerebral, una lesión muy grave que requería una intervención quirúrgica inmediata.

El ataque tuvo lugar durante la noche del 10 de febrero en Caleta de Fuste, Fuerteventura (DevianArt)

El principal sospechoso fue arrestado mientras trataba de subirse a un avión de vuelta a Escocia

Sin embargo, el hospital de Fuerteventura no presenta las instalaciones necesarias para tratar casos tales, por lo que Marshall tuvo que ser transferido por aire al Hospital Insular de Gran Canaria, donde seguirá ingresado hasta que su condición se estabilice lo suficiente como para volar. Nada más llegar a Gran Canaria, tuvieron que retirarle 14 centímetros de hueso del cráneo, realizarle una traqueotomía, e instalarle un tubo de drenaje ventricular externo para aliviar la presión intracraneal provocada por el derrame cerebral. Además, desde que se encuentra ingresado se ha enfrentado a dos neumonías y a una meningitis.

De acuerdo con Neil Cooper, uno de los amigos de la víctima que ha abierto una página de GoFundMe para ayudar a Latham a cubrir los posibles costes médicos y legales, “(Marshall) sigue luchando, aunque nos han dicho, no una vez sino dos, que teníamos que acudir a despedirnos porque el personal médico no creía que fuese a sobrevivir la noche”. Aunque sigue vivo, está en condición grave, y los profesionales creen que es muy improbable que pueda recuperarse del traumatismo, así como “volver a caminar o hablar”. Aparentemente, “cuando le retiraron la anestesia a Marsh, no se despertó, más allá de un breve abrir de ojos y pequeños movimientos de sus extremidades”, según reveló Jim Casey, cuñado del afectado.

Viajes del Imserso para jubilados 2024-2025: fecha de inicio y todo lo que se sabe

Neil Cooper aseguró también que “queremos traer al agresor de Marsh ante la justicia, y aunque esto no cambiará su situación médica, permitirá a sus amigos y familia saber que la persona que ha hecho esto tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos”, añadiendo también que “Marsh no provocó esto, definitivamente no se lo merecía y está en esta situación simplemente por haber estado en un mal sitio en el momento equivocado”.

La policía de Fuerteventura arrestó a un hombre británico mientras trataba de subirse a un avión de vuelta a Glasgow, Escocia. Aunque no han proporcionado más información, Jim Casey asegura que el hombre arrestado había sido expulsado de un bar la misma noche que tuvo lugar el ataque. Según Casey, “los testigos informaron a la policía de que fue un ataque totalmente no provocado, no hubo ninguna discusión y no se conocían entre sí”, a lo que añade que “Marsh nunca se ha metido en problemas, ni siquiera una multa de aparcamiento. Era solo un tío de vacaciones con su pareja”. Por el momento, el GoFundMe de apoyo a Marshall Latham (Help Us To Get Justice For Marsh) ha conseguido recaudar, en 170 donativos, 8.864 libras esterlinas (casi 10.700 euros) de las 20.000 (24.128 euros) que tienen como objetivo.