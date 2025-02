La abogada de dos de los violadores de Gisèle Pelicot, conocida por sus polémicos vídeos virales, se enfrenta ahora a 18 meses de suspensión

Nadia El Bouroumi, en uno de sus vídeos de Instagram. (Instagram)

La abogada Nadia El Bouroumi, defensora en el juicio por las violaciones a Gisèle Pelicot en Francia, se enfrenta ahora 18 meses de suspensión.

La letrada ha sido convocada esta semana ante el Consejo Regional de Disciplina de Abogados del Tribunal de Apelación de Nîmes. Entre los cargos que se le imputan, se encuentran la publicación en redes sociales de fotos tomadas en sala de audiencias y la violación de las normas deontológicas de la profesión. La decisión se encuentra en deliberación y se emitirá el 23 de abril.

Nadia El Bouroumi defendió a dos de los 51 acusados de violaciones agravadas contra Gisèle Pelicot y se hizo notar durante el mediático caso por su faceta de influencer: publicaba vídeos en su cuenta de Instagram para narrar y comentar las audiencias que se celebraban en el juzgado. En algunas ocasiones, con una voluntad clara de causar polémica y volverse viral.

Así, su mayor ‘éxito’ en las redes sociales fue un vídeo grabado desde el asiento de su coche bajo este mensaje: “A todos los extremistas del pensamiento que intentan amordazarme. ¡Os lo dedico!”. A continuación, suena Wake me up before you go-go, la canción de The Wham (traducido: Despiértame antes de que te vayas), una elección desafortunada en un caso en el que sus clientes estaban acusados de agredir sexualmente a Gisèle Pelicot mientras se encontraba drogada e inconsciente. Más tarde, la abogada se disculpó, aunque afirmando que su intención había sido “malinterpretada”: “En ningún momento intenté burlarme de Gisèle Pelicot, a quien considero una persona vulnerable y una víctima en este asunto”, apuntó, criticando después que “la presión mediática me amordaza e impide defender parcialmente a mis clientes”. Según ella, su intención era únicamente destacar su derecho a la libertad de expresión durante el juicio.

Una sanción severa

Pero estos no son los hechos por los que se arriesga a una suspensión, pues se remontan al período 2021-2023, cuando aparentemente hizo y publicó fotografías en las salas de audiencia. La penalista puede enfrentar una sanción severa, ya que el consejo de disciplina ha solicitado 18 meses de suspensión.

Su abogado en este caso, Olivier Morice, ha lamentado en los medios franceses la magnitud de la sanción solicitada: “Una pena que parece carecer de toda coherencia”. Morice asegura que Nadia El Bouroumi tenía “totalmente el derecho de comportarse como lo hizo, y en especial en nombre de la libertad de expresión del abogado”. Según él, nada prueba que haya tomado imágenes durante las audiencias. En caso de suspensión, ya ha anunciado su intención de apelar.

En septiembre de 2024, Nadia El Bouroumi presentó una denuncia por acoso, al considerar que sufría “amenazas”, “insultos públicos” y que estaba siendo objeto de una “presión mediática”.

De los 51 acusados en el caso Pelicot, solo seis salieron libres, mientras que el resto recibió penas de tres a 20 años de prisión. En total, las condenas suman algo más de 400 años de prisión, una cifra significativamente inferior a los 652 años que reclamaba la Fiscalía para todos ellos. Los hombres condenados han entrado también a formar parte del Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), archivo que enumera las personas involucradas o condenadas por un delito sexual o violento.