Lydia Lozano sentencia a Paz Padilla y desvela si prefiere trabajar en ‘Ni que fuéramos’ o ‘Mañaneros’

Lydia Lozano y Paz Padilla. (YouTube/Mediaset España)

Lydia Lozano sigue promocionando su libro autobiográfico, La venganza de la llorona, y ha visitado el pódcast Chico de revista, donde ha repasado junto a Arnau Martínez asuntos como el final de Sálvame, su relación con sus compañeros o su actual etapa compaginando Mañaneros y Ni que fuéramos Shh. Paz Padilla y Terelu Campos están entre los nombres de Sálvame que la periodista menciona y no precisamente para dedicarles buenas palabras.

“Paz creo que ha sido muy desagradecida con el programa”, sentencia Lydia, que recuerda que la gaditana ha dado declaraciones en las que “ha tirado por tierra el programa” después de su conflictiva salida del mismo. “Para ella fue una oportunidad de oro”, dice sobre el fichaje de la humorista para presentar el formato vespertino.

A pesar de no estar conforme con las críticas de Paz Padilla a Sálvame, Lydia Lozano sí reconoce la labor que la humorista hizo como presentadora en su etapa en el cancelado espacio de Telecinco. “Yo la echaba mucho de menos en los programas grabados de Navidad, Nochevieja… (...) Nos daba un juego que te mueres”, ha confesado, asegurando que la última vez que habló con ella fue “hace mucho tiempo” y que no la felicitó cuando se anunció el estreno de Ni que fuéramos, algo que tampoco hizo Terelu Campos.

La colaboradora comenta que la etapa en la que coincidió con la hija de Teresa Campos en Mañaneros fue “fatal”. Además, revela que cuando Terelu abandonó el programa de TVE para volver a Telecinco, se despidió “uno a uno” de sus compañeros a través de un chat grupal, pero a ella no le dijo nada. “A Terelu no le he importado nada en la vida, ni le han gustado mis opiniones ni nada”, asevera.

Terelu Campos, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

‘Mañaneros’ o ‘NQF’

Sobre sus dos proyectos actuales en televisión, Lydia no se atreve a decir cuál prefiere. “Es como la pregunta del millón: ¿a quién quieres más, a papá o a mamá?”, bromea. Lo que sí reconoce es que para ella Mañaneros es “es una experiencia nueva”.

“Quiero a los dos, lo que pasa es que a mí las experiencias nuevas me molan muchísimo. Tener a nuevos directores, que sepan que de mí pueden sacar cosas, que puedan confiar… Ahí se prepara todo mucho más, entonces para mí es un paseo en barca, me lo dan masticado”, explica la periodista.

A pesar de ello, también siente que está haciendo algo nuevo en Canal Quickie: “ Me parece tan admirable que hayamos estado ahí con los mejores pinganillos y las mejores cámaras y ahora seguimos con los mejores productores, con el mejor director, pero así”, apunta Lydia. Y concluye: “Tiene muchísimo mérito estar llegando a tanta gente con dos de pipas, y antes teníamos una bolsa entera”.