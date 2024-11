Cuánto toca por décimo en la Lotería de Navidad

Una persona vende décimos de la Lotería de Navidad en el centro de Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

El domingo 22 de diciembre será el día en el que conozcamos a los ganadores del sorteo de la lotería de Navidad, un evento con tradición, que se acoge con los brazos abiertos y la ilusión por saber si hemos sido los agraciados. El sorteo comenzará entre las 9:00 y las 9:15, con una duración aproximada de 4 horas.

Son muchos los jugadores que desafían a la suerte en estas fechas, por lo que resulta conveniente repasar los premios de la Lotería de Navidad de este año. Para el sorteo, se han puesto a la venta 180 millones de décimos, que se pueden separar en 100.000 números (del 00.000 al 99.999), según ha comentado Bankinter.

Cada número tendrá 180 series, es decir, que cada número tendrá 180 billetes disponibles. Cada billete se divide en 10 boletos, por lo que al comprar uno, se está adquiriendo la décima parte de un billete. El valor de un billete es de 200 euros, por lo que un décimo cuesta 20 euros.

Cuánto se reparte

El sorteo de Navidad repartirá un total de 2.590 millones de euros en premios. Concretamente, el premiado con El Gordo de Navidad ganará 400.000 euros por décimo adquirido (cuatro millones de euros la serie). El segundo premio repartirá 125.000 euros por décimo, y el tercero 50.000 euros por décimo comprado.

Después, vendrán los premios donde son varios los boletos ganadores, como el cuarto premio, de 20.000 euros por décimo, que se dividirá entre dos combinaciones, y el quinto premio entre ocho, repartiendo una cantidad de 6.000 euros por décimo adquirido.

Las pedreas también son parte importante del sorteo y los niños del colegio de San Ildefonso las cantan muy rápido, por lo que conviene prestar la mayor atención posible. En total, son 1.794 pedreas, cada una de ellas representan a un número diferente, donde el afortunado ganará 100 euros por décimo comprado.

El número 88.008 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Se convierte así en el más 'remolón' de la Historia. El más tardío hasta ahora había salido en 2014, cuando no apareció hasta las 13.00 horas y en 2018 se demoró hasta las 12.35 horas. Además, este año el 'Gordo' ha sido el último de los grandes en salir. (Fuente: TVE)

Más combinaciones ganadoras

Estos son los clásicos premios que oímos cantar. No obstante, si la buena suerte no ha llamado a la puerta de casa estas Navidades, no significa que no hayamos podido ganar algo de dinero o recuperar lo gastado en los décimos.

Así, los números anteriores y posteriores a los premios “gordos” de la lotería también son beneficiarios de una generosa cuantía. El número anterior y posterior al primer premio se lleva 2.000 euros por décimo. Del mismo modo, el número anterior y posterior del segundo premio consigue 1.250 euros por boleto adquirido, y el número anterior y posterior del tercer premio es premiado con 960 euros por décimo comprado.

Pero los premios no acaban ahí; también existe la posibilidad de tener números coincidentes con los décimos mejor premiados. Es decir, si las centenas del primer, segundo, tercer o cuarto premio coinciden, el poseedor del décimo obtendrá 100 euros, al igual que si coinciden las dos últimas cifras del boleto con el primer, segundo y tercer premio de la lotería.

Por otro lado, y si desafortunadamente no se ha podido sacar un mínimo de rentabilidad a la inversión hecha, siempre quedará comprobar el reintegro, que nos devolverá el dinero gastado en el décimo.

Cuáles son las terminaciones más premiadas en la Lotería de Navidad.