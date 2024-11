Nerea Garmendia anuncia su embarazo a los 45 años tras un complicado proceso: “Una no es madre cuando quiere, sino cuando lo logra”

Nerea Garmendia en el Festival de cine de San Sebastián (Raúl Terrel / Europa Press)

Nerea Garmendia ha anunciado que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo en común con Luis Díaz Núñez, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años. La actriz ha desvelado la buena nueva de su embarazo en una entrevista en exclusiva para ¡Hola!, donde ha posado por primera vez junto a su pareja.

“Me faltan cuatro días para los cinco meses. Nacerá a mediados de abril”, asegura la presentadora de televisión a la ya citada publicación. Pese a que aún desconocen si se convertirán en padres de un niño o una niña, lo cierto es que tienen claro que sea cual sea el sexo, “el nombre será en euskera”.

La exparticipante de MasterChef Celebrity también ha hablado de lo difícil que ha sido quedar embarazada, pues inició el proceso hace cuatro años. “No ha sido fácil llegar hasta aquí. Lo intentamos hace dos años y no pudo ser. Aunque seré madre a los 45 años, empecé el proceso con 41. Una no es madre cuando quiere, sino cuando puede”, ha afirmado a la revista del corazón.

Nerea Garmendia en la presentación de 'Masterchef Celebrity 9' en la XVI edición del FesTVal (Iñaki Berasaluce / Europa Press)

“Psicológicamente es más duro”

“Alguna vez me había planteado ser madre, pero no era el momento ni la persona. Aunque jamás lo descarté, por eso preservé óvulos hace nueve años”, ha revelado, añadiendo que, incluso, se planteó ser madre soltera. “Entonces llegó Luis y todo cobró sentido. Era perfecto para mí. Su forma de ver y vivir la vida, sus valores, el respeto, su sentido del humor eran los ingredientes perfectos para ser mi compañero de vida y el padre de mis hijos”, ha continuado diciendo sobre su pareja, a quien conoció en Valencia durante la pandemia, de forma fortuita y muy divertida.

“Conocí a Luis cuando tenía 40 años y él 36. Desde el primer momento, tuve claro que sería el padre de mis hijos, pero decidimos esperar un año para disfrutarnos como pareja y conocernos bien. Así que nos pusimos como fecha de un año para quedarnos embarazados, aunque el proceso lo empezamos desde el principio”, ha manifestado a ¡Hola! “Creamos los embriones con los óvulos que yo tenía congelados para saber las posibilidades reales que teníamos de ser padres”.

Sobre el duro procedimiento, ha destacado que, afortunadamente, ella no ha pasado dolor ni se ha sentido más sensible. “Psicológicamente, es más duro”, ha admitido la actriz, que cuenta que aunque el primer mes tuvo que guardar reposo, después le dijeron que podía hacer “vida normal”: “Estoy tranquila porque estoy en las mejores manos”.

“Me siento igual de mujer e igual de futura madre habiendo concebido nuestro bebé a través de la ciencia. Gracias a la ciencia y a un equipo humano y profesional, sin el cual hubiera sido imposible, hoy estoy embarazada”, ha afirmado la actriz. Los dos se encuentran aun digiriendo la noticia más felices de sus vidas. Ninguno de los dos puede ocultar la gran alegría que sienten, pero Nerea Garmendia ha señalado que su pareja está “muy ilusionado y emocionado”. “Lo veo como un niño en el día de Reyes. Me cuida y me mima mucho (pero eso lo hace siempre), es verdad que me pregunta qué tal estoy como 30 veces al día y le habla al bebé y le da besos a la tripita”.